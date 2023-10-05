ЛСР вышел к Черному морю. Петербургский застройщик благоустроит пляж в Сочи

«Группа ЛСР» приобрела компанию «Лазурный берег», чтобы получить право благоустройства участка пляжа около своих гостиничных проектов в Сочи. Пляж будет предназначен для гостей санаториев «Волна» и «Кристалл».



По данным СПАРК, с 27 сентября ПАО «Группа ЛСР» стало владельцем 100% зарегистрированной в Сочи компании «Лазурный берег». Фирма на первый взгляд ничем не примечательна. В ней официально работает один человек, выручка за 2022 год составила 3,3 миллиона рублей. До этого компания принадлежала трем предпринимателям из Москвы и Краснодарского края.