ЛСР вышел к Черному морю. Петербургский застройщик благоустроит пляж в Сочи

«Группа ЛСР» приобрела компанию «Лазурный берег», чтобы получить право благоустройства участка пляжа около своих гостиничных проектов в Сочи. Пляж будет предназначен для гостей санаториев «Волна» и «Кристалл».
По данным СПАРК, с 27 сентября ПАО «Группа ЛСР» стало владельцем 100% зарегистрированной в Сочи компании «Лазурный берег». Фирма на первый взгляд ничем не примечательна. В ней официально работает один человек, выручка за 2022 год составила 3,3 миллиона рублей. До этого компания принадлежала трем предпринимателям из Москвы и Краснодарского края.
«Сделка осуществлена в целях получения права благоустройства пляжной полосы, расположенной в непосредственной близости от санатория "Волна" и пансионата "Кристалл", которые сейчас активно обновляются силами "Группы ЛСР" в Сочи», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Группы ЛСР».
Застройщик приобрел эти объекты в 2021 году. Он вложит в их реконструкцию 25 миллиардов рублей. «Волна» и «Кристалл» станут единым гостиничным комплексом на 700 номеров с медицинским центром. Завершить работы планируют в 2024 году. Также ЛСР реконструирует старейший отель Сочи — гостиницу «Приморская».