Женщинам — деньги: сколько получат мамы за беременность и роды по новым правилам

Максимальный размер пособия вырастет на сотни тысяч рублей Фото: Ирина Акишева / NGS55.RU Поделиться Поделиться





В 2024 году российское правительство намерено увеличить максимальный размер пособий на отпуск по беременности и родам. Если верить бюджету Социального страхования, который внесли в Госдуму, максимальный размер пособия вырастет до 783 тысяч рублей. Рассказываем, кто получит такие деньги за рождение ребенка.



Как долго длится отпуск по беременности и родам В отпуск по беременности и родам можно уйти за 70 дней до родов — то есть на 30-й неделе беременности, если женщина вынашивает одного ребенка. Если будущая мама ждет двух и более детей, то уйти с работы можно раньше — на 28-й неделе.

Если беременность прошла без осложнений и родился один малыш, женщина может еще 70 дней находиться в отпуске (в случае тяжелых родов — 86 дней). У мамы, которая родила двух и более детей, отпуск увеличивается, и после родов можно отдохнуть еще 110 дней. Как получить пособие Если беременная женщина официально трудоустроена, то сначала ей нужно обратиться в женскую консультацию или медицинскую клинику. Тут система похожа на получение больничного: врач констатирует беременность и оформляет лист нетрудоспособности. Его оформляют на 30-й неделе сразу на весь период декретного отпуска.



Листок нетрудоспособности надо отнести на работу и написать заявление на отпуск, после чего ждать деньги от работодателя. Пособие рассчитают и выплатят в течение 10 дней после подачи заявления.

Если будущая мама официально не трудоустроена, то она может получить пособие в следующих случаях:

она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя — размер пособия будет зависеть от суммы, которую она перечисляла в фонд социального страхования;

встала на учет в центр занятости до выхода в декрет — в таком случае за выплатами следует обращаться в отдел социальной защиты;

учится на очном отделении — пособие будет зависеть от стипендии, обращаться за ним нужно в деканат учебного заведения.

Во всех остальных случаях безработной будущей маме пособие по беременности и родам выплачивать не будут. Как рассчитывается сумма выплаты Сумма, которую получит будущая мама, зависит от дохода женщины. Пособие выплатят в размере 100% от среднего заработка за последние два года, оплатив каждый день, который женщина находится в отпуске.



Чтобы посчитать, сколько дадут денег, нужно взять всю сумму, которую будущая мама заработала за последние два года и разделить на все дни, которые она проработала — так мы получим средний дневной заработок. Его мы умножаем на каждый день в декрете — и получаем сумму выплаты.



Декретные выплачиваются единовременно за весь декретный отпуск в течение 10 дней с момента подачи заявления. У выплаты есть как минимальная, так и максимальная планка. Минимальная ограничивается МРОТом, а максимальную повысят уже в 2024 году.

Как изменились выплаты Сейчас за роды без осложнений можно получить 383 тысячи рублей, при осложнении — 426 тысяч рублей, а при многоплодной беременности — до 530 тысяч рублей. Начиная с 2024 года потолок декретной выплаты вырастет. Если роды протекали без осложнений, мамам выплатят до 565 562 рублей, если роды прошли тяжело — до 630 198 рублей, а если женщина родила двух и более детей — до 783 708 рублей.

На какое пособие по беременности и родам можно будет рассчитывать в 2024 году Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Можно ли работать в декрете Сразу после родов женщина (если найдет в себе силы) может выйти на работу, но в таком случае ей придется вернуть декретную выплату. По закону, отпуск по беременности оформляется как больничный, а получать больничные и одновременно зарплату нельзя. Работать неполный рабочий день или из дома можно только во время отпуска по уходу за ребенком.



Эти правила могут измениться в ближайшее время: выступая на Петербургском экономическом форуме, Владимир Путин отмечал, что нужно дать возможность людям получать пособие и работать одновременно.

Не путать с отпуском по уходу за ребенком Не нужно путать отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком. Последний можно оформить в течение 6 месяцев после родов, и в таком случае человек будет получать пособие, пока ребенку не исполнится полтора года. Размер пособия также зависит от среднего заработка за последние 2 года, но в случае отпуска по уходу за ребенком на руки дадут только 40% от него. Есть еще два очень важных отличия:



Во-первых, отпуск по уходу за ребенком может получить даже мама, которая до этого нигде не работала. Но в таком случае она будет получать фиксированный минимум — 8591 рубль. Максимальная выплата на сегодняшний день — 33,2 тысячи рублей в месяц, но и ее обещали поднять. Председатель Социального фонда России Сергей Чирков обещал, что в 2024 году максимальная выплата увеличится на 49% — до 49 тысяч рублей в месяц.



Но главное отличие — в отпуск по уходу за ребенком может уйти не только мать, но и любой член семьи: от отца ребенка до его бабушки. Соответственно, выплаты будет получать тот родственник, который взялся ухаживать за ребенком.

