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    Женщинам — деньги: сколько получат мамы за беременность и роды по новым правилам

    Максимальный размер пособия вырастет в 2024 году

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    Максимальный размер пособия вырастет на сотни тысяч рублей
    Максимальный размер пособия вырастет на сотни тысяч рублейФото: Ирина Акишева / NGS55.RU
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    В 2024 году российское правительство намерено увеличить максимальный размер пособий на отпуск по беременности и родам. Если верить бюджету Социального страхования, который внесли в Госдуму, максимальный размер пособия вырастет до 783 тысяч рублей. Рассказываем, кто получит такие деньги за рождение ребенка.

    Как долго длится отпуск по беременности и родам

    В отпуск по беременности и родам можно уйти за 70 дней до родов — то есть на 30-й неделе беременности, если женщина вынашивает одного ребенка. Если будущая мама ждет двух и более детей, то уйти с работы можно раньше — на 28-й неделе.

    Если беременность прошла без осложнений и родился один малыш, женщина может еще 70 дней находиться в отпуске (в случае тяжелых родов — 86 дней). У мамы, которая родила двух и более детей, отпуск увеличивается, и после родов можно отдохнуть еще 110 дней.

    Как получить пособие

    Если беременная женщина официально трудоустроена, то сначала ей нужно обратиться в женскую консультацию или медицинскую клинику. Тут система похожа на получение больничного: врач констатирует беременность и оформляет лист нетрудоспособности. Его оформляют на 30-й неделе сразу на весь период декретного отпуска.

    Листок нетрудоспособности надо отнести на работу и написать заявление на отпуск, после чего ждать деньги от работодателя. Пособие рассчитают и выплатят в течение 10 дней после подачи заявления.

    Если будущая мама официально не трудоустроена, то она может получить пособие в следующих случаях:

    • она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя — размер пособия будет зависеть от суммы, которую она перечисляла в фонд социального страхования;
    • встала на учет в центр занятости до выхода в декрет — в таком случае за выплатами следует обращаться в отдел социальной защиты;
    • учится на очном отделении — пособие будет зависеть от стипендии, обращаться за ним нужно в деканат учебного заведения.

    Во всех остальных случаях безработной будущей маме пособие по беременности и родам выплачивать не будут.

    Как рассчитывается сумма выплаты

    Сумма, которую получит будущая мама, зависит от дохода женщины. Пособие выплатят в размере 100% от среднего заработка за последние два года, оплатив каждый день, который женщина находится в отпуске.

    Чтобы посчитать, сколько дадут денег, нужно взять всю сумму, которую будущая мама заработала за последние два года и разделить на все дни, которые она проработала — так мы получим средний дневной заработок. Его мы умножаем на каждый день в декрете — и получаем сумму выплаты.

    Декретные выплачиваются единовременно за весь декретный отпуск в течение 10 дней с момента подачи заявления. У выплаты есть как минимальная, так и максимальная планка. Минимальная ограничивается МРОТом, а максимальную повысят уже в 2024 году.

    Как изменились

    выплаты

    Сейчас за роды без осложнений можно получить 383 тысячи рублей, при осложнении — 426 тысяч рублей, а при многоплодной беременности — до 530 тысяч рублей. Начиная с 2024 года потолок декретной выплаты вырастет. Если роды протекали без осложнений, мамам выплатят до 565 562 рублей, если роды прошли тяжело — до 630 198 рублей, а если женщина родила двух и более детей — до 783 708 рублей.

    На какое пособие по беременности и родам можно будет рассчитывать в 2024 году
    На какое пособие по беременности и родам можно будет рассчитывать в 2024 годуВиталий Калистратов / Городские порталы
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    Можно ли работать в декрете

    Сразу после родов женщина (если найдет в себе силы) может выйти на работу, но в таком случае ей придется вернуть декретную выплату. По закону, отпуск по беременности оформляется как больничный, а получать больничные и одновременно зарплату нельзя. Работать неполный рабочий день или из дома можно только во время отпуска по уходу за ребенком.

    Эти правила могут измениться в ближайшее время: выступая на Петербургском экономическом форуме, Владимир Путин отмечал, что нужно дать возможность людям получать пособие и работать одновременно.

    Не путать с отпуском по уходу за ребенком

    Не нужно путать отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком. Последний можно оформить в течение 6 месяцев после родов, и в таком случае человек будет получать пособие, пока ребенку не исполнится полтора года. Размер пособия также зависит от среднего заработка за последние 2 года, но в случае отпуска по уходу за ребенком на руки дадут только 40% от него. Есть еще два очень важных отличия:

    Во-первых, отпуск по уходу за ребенком может получить даже мама, которая до этого нигде не работала. Но в таком случае она будет получать фиксированный минимум — 8591 рубль. Максимальная выплата на сегодняшний день — 33,2 тысячи рублей в месяц, но и ее обещали поднять. Председатель Социального фонда России Сергей Чирков обещал, что в 2024 году максимальная выплата увеличится на 49% — до 49 тысяч рублей в месяц.

    Но главное отличие — в отпуск по уходу за ребенком может уйти не только мать, но и любой член семьи: от отца ребенка до его бабушки. Соответственно, выплаты будет получать тот родственник, который взялся ухаживать за ребенком.

    Максимальный размер пособия вырастет на сотни тысяч рублей
    Максимальный размер пособия вырастет на сотни тысяч рублейФото: Ирина Акишева / NGS55.RU
    На какое пособие по беременности и родам можно будет рассчитывать в 2024 году
    На какое пособие по беременности и родам можно будет рассчитывать в 2024 годуВиталий Калистратов / Городские порталы

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