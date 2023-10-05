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    Видео ДТП с полицией в Пушкине. Пострадали четверо, в том числе сотрудники

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    Служебный автомобиль полиции попал в ДТП утром 5 октября на Школьной улице в Пушкине. Как стало известно «Фонтанке», пострадали четыре человека: трое полицейских и девушка из «Мерседеса».

    В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись столкновения. Хорошо видно, что на полицейской машине включены световые сигналы.

    По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 5 октября в 8:14 на пересечении Магазейной и Школьной улиц столкнулись служебный «Хёндэ Солярис» и «Мерседес». «В результате ДТП трое сотрудников, находящихся в служебном автомобиле, и женщина-водитель «Мерседеса» доставлены в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии», — отмечается в сообщении.

    Все пострадавшие, по данным «Фонтанки», с закрытыми черепно-мозговыми травмами. В машине полиции 25-летний мужчина также получил травму головы, 24-летний — травму виска, колена и локтя, 43-летняя женщина — травму лица и обоих колен. У 30-летней женщины из «Мерседеса», кроме ЗЧМТ, перелом ключицы. Все доставлены в больницы.

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    Очевидцы рассказывают об аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Полиция ехала по встречке со стороны Египетских ворот по Магазейной улице. У меня на глазах всё произошло. Проблесковых маячков не было, но они «крякнули», когда въехали на встречку, пару раз и начали разгон», — утверждает Анна.

    Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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