Видео ДТП с полицией в Пушкине. Пострадали четверо, в том числе сотрудники

Служебный автомобиль полиции попал в ДТП утром 5 октября на Школьной улице в Пушкине. Как стало известно «Фонтанке», пострадали четыре человека: трое полицейских и девушка из «Мерседеса».
В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись столкновения. Хорошо видно, что на полицейской машине включены световые сигналы.
По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 5 октября в 8:14 на пересечении Магазейной и Школьной улиц столкнулись служебный «Хёндэ Солярис» и «Мерседес». «В результате ДТП трое сотрудников, находящихся в служебном автомобиле, и женщина-водитель «Мерседеса» доставлены в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии», — отмечается в сообщении.
Все пострадавшие, по данным «Фонтанки», с закрытыми черепно-мозговыми травмами. В машине полиции 25-летний мужчина также получил травму головы, 24-летний — травму виска, колена и локтя, 43-летняя женщина — травму лица и обоих колен. У
Очевидцы рассказывают об аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Полиция ехала по встречке со стороны Египетских ворот по Магазейной улице. У меня на глазах всё произошло. Проблесковых маячков не было, но они «крякнули», когда въехали на встречку, пару раз и начали разгон», — утверждает Анна.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.