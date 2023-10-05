Видео ДТП с полицией в Пушкине. Пострадали четверо, в том числе сотрудники

Служебный автомобиль полиции попал в ДТП утром 5 октября на Школьной улице в Пушкине. Как стало известно «Фонтанке», пострадали четыре человека: трое полицейских и девушка из «Мерседеса».



В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись столкновения. Хорошо видно, что на полицейской машине включены световые сигналы.

