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    Астронавт носит Prada. Итальянский дом моды создаст скафандры для NASA

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    3 комментария

    Итальянский модный дом Prada примет участие в создании скафандров для лунной миссии Artemis III. Об этом сообщает издание ANSA 5 октября.

    Prada будет разрабатывать новые скафандры для астронавтов NASA вместе с компанией Axiom Space, которая занимается космическим туризмом и космическими технологиями. Ранее NASA заключила с Axiom Space контракт на $228,5 млн. В свою очередь, Prada разработает дизайн скафандра, а также поможет сделать его более удобным и мобильным, уточнили в компании.

    «Ноу-хау Prada в области сырья, технологий производства и дизайна позволит нам применять передовые технологии, чтобы гарантировать комфорт астронавтов на лунной поверхности, принимая во внимание и человеческие факторы, которые отсутствуют в традиционных скафандрах», — заявил генеральный директор Axiom Space Майкл Саффредини.

    Лунная миссия NASA запланирована на 2025 год. Это станет первой пилотируемой высадкой астронавтов на Луну после «Аполлона-17» в 1972 году. Также в рамках этой миссии на Луну впервые высадится женщина-астронавт, заявляют в NASA.

    Ранее стала известна наиболее вероятная причина крушения российской станции «Луна-25».

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    NASAPrada
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    Комментарии 3

    Гость05 Окт 2023 в 13:25
    Ботильены будут ?
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