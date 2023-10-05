Астронавт носит Prada. Итальянский дом моды создаст скафандры для NASA

Итальянский модный дом Prada примет участие в создании скафандров для лунной миссии Artemis III. Об этом сообщает издание ANSA 5 октября.

Prada будет разрабатывать новые скафандры для астронавтов NASA вместе с компанией Axiom Space, которая занимается космическим туризмом и космическими технологиями. Ранее NASA заключила с Axiom Space контракт на $228,5 млн. В свою очередь, Prada разработает дизайн скафандра, а также поможет сделать его более удобным и мобильным, уточнили в компании.

«Ноу-хау Prada в области сырья, технологий производства и дизайна позволит нам применять передовые технологии, чтобы гарантировать комфорт астронавтов на лунной поверхности, принимая во внимание и человеческие факторы, которые отсутствуют в традиционных скафандрах», — заявил генеральный директор Axiom Space Майкл Саффредини.