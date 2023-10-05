Москвич продавал военную продукцию в страны НАТО. Он заработал 31 миллион и 12 уголовных дел

Таможенники задержали инженера оборонно-промышленного комплекса из Москвы. Он продавал военную продукцию в страны Европы, США и Японию. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба 5 октября.



По данным ведомства, москвич создал интернет-магазин вместе со своим подельником — уроженцем столицы, который сейчас проживает в Великобритании. Через него инженер в течение двух лет продавал зарубежным заказчикам товары военного назначения российского и советского образца. Подельник принимал заказы на товар и оплату.