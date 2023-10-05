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    Москвич продавал военную продукцию в страны НАТО. Он заработал 31 миллион и 12 уголовных дел

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    Таможенники задержали инженера оборонно-промышленного комплекса из Москвы. Он продавал военную продукцию в страны Европы, США и Японию. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба 5 октября.

    По данным ведомства, москвич создал интернет-магазин вместе со своим подельником — уроженцем столицы, который сейчас проживает в Великобритании. Через него инженер в течение двух лет продавал зарубежным заказчикам товары военного назначения российского и советского образца. Подельник принимал заказы на товар и оплату.

    Всего инженер из Москвы отправил за границу более 500 посылок на 31 миллион рублей. Среди его ассортимента были транспортные модульные жилеты, защитные комплекты коленных и локтевых суставов, камуфляжные ранцы, медицинские подсумки, противоосколочные очки, светосигнальные фонари.

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    Таможенники провели обыски у инженера и обнаружили военную продукцию, коллекцию книг по немецкой технике времен Великой Отечественной войны и модели танков с нацистской символикой.

    В отношении мужчины возбудили 12 уголовных дел по фактам контрабанды военной продукции. Суд отправил его под домашний арест.

    Ранее таможенники Пулково задержали любительницу фиточая. В нем нашли измельченные фрагменты листьев растения, ввоз в РФ которого запрещен.

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