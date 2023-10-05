На связи с искусством: как провести культурные выходные на особых условиях

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В Петербурге так легко стать ближе к искусству. Вместе с Tele2 мы собрали подборку мест и событий для досуга и рассказали, как можно получить особые привилегии* при посещении музеев, театров и арт-площадок.

Музей современного искусства Эрарта 29-я линия Васильевского острова, 2

В крупнейшем музее современного искусства в стране предлагаем посетить одну из актуальных выставок. Сейчас на выставке «Горел асфальт» — более 20 разных мотоциклов, а также концепты, видео и модели.



Фото: Предоставлено пресс-службой Tele2 Фото: Предоставлено пресс-службой Tele2 Фото: Предоставлено пресс-службой Tele2 Фото: Предоставлено пресс-службой Tele2 Поделиться Поделиться





Стоимость билета в кассе — от 800 рублей, но абоненты Tele2 могут обменять его на неиспользованные минуты тарифа.

Государственная Капелла Набережная реки Мойки, 20

В государственной академической капелле Петербурга звучат и классические творения, и произведения современных композиторов.



Фото: Википедия Фото: Википедия Поделиться Поделиться





Абонентам Tele2 доступна скидка 30% на репертуарные концерты.

Музей Фаберже Набережная реки Фонтанки, 21

Коллекция насчитывает более 4000 экспонатов, среди которых 13 знаменитых пасхальных яиц, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы и ювелирные украшения.



Фото: Анжела Мнацаканян, Фонтанка.ру Фото: Анжела Мнацаканян, Фонтанка.ру Фото: Анжела Мнацаканян, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Присоединяйтесь к Tele2 или ищите среди друзей абонентов оператора —билет можно получить, обменяв на 500 накопленных минут из тарифа.

Александринский театр Площадь Островского, 6

В старейшем императорском театре России две сцены: в историческом здании на площади Островского и Новая сцена на набережной Фонтанки. Абоненты Tele2 могут посетить репертуарные спектакли и экскурсии по театру со скидкой 20%.



Фото: iStock «Руслан и Людмила», реж. Антон Оконешников Фото: Предоставлено пресс-службой Tele2 «Один восемь восемь один», реж. Валерий Фокин Фото: Предоставлено пресс-службой Tele2 «Тварь», реж. Никита Кобелев Фото: Предоставлено пресс-службой Tele2 Поделиться Поделиться





Музей «Гранд Макет Россия» Цветочная улица, 16

800 квадратных метров художественного воплощения России: от Курил до Калининграда. Макет постоянно дополняется новыми элементами: например, извержением вулкана на Камчатке и комплексом Москва-Сити.

Фото: Предоставлено пресс-службой Tele2 Фото: Предоставлено пресс-службой Tele2 Фото: Предоставлено пресс-службой Tele2 Фото: Предоставлено пресс-службой Tele2 Фото: Предоставлено пресс-службой Tele2 Поделиться Поделиться





Абоненты Tele2 могут получить билет за 780 минут из тарифа.

Арт-центр «Пушкинская-10» Лиговский проспект, 53

Фото: Предоставлено пресс-службой Tele2 Фото: Предоставлено пресс-службой Tele2 Фото: Предоставлено пресс-службой Tele2 Фото: Википедия Поделиться Поделиться





В Арт-центре «Пушкинская-10» вас ждут выставки, кинопоказы, спектакли. Загляните в Музей звука и Музей-коллекцию «Битлз». Здесь работает Музей нонконформистского искусства — уникальная коллекция «неофициальных» произведений второй половины ХХ века и работ современных российских художников. Абонентам Tele2 при покупке билета дают второй в подарок.

Образовательный проект «Правое Полушарие Интроверта» Не выходя из дома

Петербург настолько культурен, что напитаться прекрасным можно даже дома — например, на курсах «Правого полушария интроверта». Советуем посмотреть лекцию, как понимать современное искусство. Абонентам Tele2 предоставляется бесплатный доступ ко всем курсам на 30 дней.



Фото: IStock Поделиться Поделиться





*Культурный обмен. Срок проведения Акции: с 04 сентября 2023 г. по 23 октября 2023 г. (включительно). Акция включает два периода: 1. Период, в течение которого производится Обмен минут: с 04.09.2023 г. по 09.10.2023 г. (включительно);

2. Период, в течение которого может быть применен Промокод или QR-код: с момента получения Промокода/QR-кода по 23.10.2023 г. ООО «КАССИР.РУ – Национальный Билетный Оператор» ИНН/ КПП 7841075409 / 781301001 Юридический адрес: 197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, дом 50, литера А, ч. пом. 1Н, 38, 39, 51-53 АО «Эрарта», Юридический адрес: Российская Федерация, 199106 г. Санкт-Петербург, 29-я линия В.О., дом 2, литер А, ОГРН 1089847392282, ИНН 7802449058/КПП 780101001 Акция: Скидка 30% на репертуарные концерты Государственной академической капеллы. Сроки акции: с 01.07.23 по 31.12.23. Юридическое лицо: СПб ГБУК «Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга» (ОГРН 1037843107202, ИНН 7825010179, КПП 784101001), юр. адрес: 191186 Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д.20. Акция: Скидка 20% на репертуарные спектакли и экскурсии Александринского театра. Сроки акции: с 09.09.23 по 30.06.24. Юридическое лицо: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Национальный драматический театр России (Александринский театр)» (ОГРН 1037843017761, ИНН 7808006670, КПП 784001001), юр. адрес: 191011, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6. Акция: Второй билет в подарок в арт-центр «Пушкинская-10». Сроки акции: с 01.01.23 по 31.12.23. Юридическое лицо Региональная общественная организация "Товарищество "Свободная культура" (ОГРН 1037858007054, ИНН 7808019238, КПП 784001001), юр. адрес: 191040, Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д.10. Акция: Бесплатный доступ на 30 дней ко всем курсам образовательной платформы «Правое Полушарие Интроверта» для новых пользователей. Сроки акции: с 01.01.23 по 31.12.23

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