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    На одного из лидеров «Альтернативы для Германии» напали во время митинга

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    Сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла доставили в госпиталь с предвыборного митинга в Ингольштадте (федеральная земля Бавария). Ранее другой лидер АдГ Алиса Вайдель отменила выступление в Баварии из соображений безопасности. Об этом 4 октября сообщило издание Focus-online.

    Немецкие СМИ получили информацию в штабе АдГ, что на митинге в Ингольштадте произошло нападение на Хруппалу. Об этом объявили в конце мероприятия в микрофон, пишет Donaukurier. В полиции Ингольштадта сообщили о том что Хруппале потребовалась операция. Однако о его состоянии у СМИ информации нет.

    Сообщается, что рядом с митингом АдГ сторонники Христианско-социального союза, Левой партии и Социал-демократической партии Германии проводили контрдемонстрацию.

    Парламентские выборы в Баварии состоятся 8 октября, АдГ набирает 14% голосов в опросах и претендует на 2-е место.

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    АдГТино Хрупалла
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