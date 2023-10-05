На одного из лидеров «Альтернативы для Германии» напали во время митинга

Сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла доставили в госпиталь с предвыборного митинга в Ингольштадте (федеральная земля Бавария). Ранее другой лидер АдГ Алиса Вайдель отменила выступление в Баварии из соображений безопасности. Об этом 4 октября сообщило издание Focus-online.

Немецкие СМИ получили информацию в штабе АдГ, что на митинге в Ингольштадте произошло нападение на Хруппалу. Об этом объявили в конце мероприятия в микрофон, пишет Donaukurier. В полиции Ингольштадта сообщили о том что Хруппале потребовалась операция. Однако о его состоянии у СМИ информации нет.