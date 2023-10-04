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    В США тоже тестируют национальную систему экстренного оповещения при ЧС

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    Сообщения о чрезвычайной ситуации получают американцы 4 октября — они появляются в каждом телевизоре, радио и мобильном телефоне. В США проводится общенациональное тестирование своей системы экстренного оповещения и беспроводных систем экстренного оповещения. Как сообщает CNN, около 14:20 по восточному времени все беспроводные телефоны получат оповещение и сопроводительное текстовое сообщение: «ЭТО ТЕСТ Национальной беспроводной системы экстренного оповещения. Никаких действий не требуется».

    Текстовое сообщение будет отправлено на английском или испанском языке в зависимости от языковых настроек телефона, оно сопровождается уникальным звуковым сигналом и вибрацией.

    Примерно в это же время радио- и телевизионные станции также транслируют оповещение.

    Проверка средств оповещения и устройства информирования населения проходила сегодня в Петербурге и Ленинградской области — звучало речевое сообщение о начале проверки, сирены и сигнал «Внимание всем!».

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    Проверка экстренного оповещения
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    Комментарии 5

    Гость05 Окт 2023 в 00:32
    В США тоже
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