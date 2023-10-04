В США тоже тестируют национальную систему экстренного оповещения при ЧС

Сообщения о чрезвычайной ситуации получают американцы 4 октября — они появляются в каждом телевизоре, радио и мобильном телефоне. В США проводится общенациональное тестирование своей системы экстренного оповещения и беспроводных систем экстренного оповещения. Как сообщает CNN, около 14:20 по восточному времени все беспроводные телефоны получат оповещение и сопроводительное текстовое сообщение: «ЭТО ТЕСТ Национальной беспроводной системы экстренного оповещения. Никаких действий не требуется».



Текстовое сообщение будет отправлено на английском или испанском языке в зависимости от языковых настроек телефона, оно сопровождается уникальным звуковым сигналом и вибрацией.