Путин: в новых регионах РФ, когда они были частью Украины, истреблялась вся русская культура

Необходимо помочь новым регионам РФ наверстать упущенное в системе образования, заявил 4 октября Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» на федеральной территории «Сириус» рядом с Сочи.



Путин поздравил финалистов и лауреатов конкурса. Отдельно коснулся ситуации в новых регионах РФ. Президент назвал воспитание ключевым звеном всей образовательной системы.



«Особенно это касается Донецкой Республики, Луганской Республики, Запорожской, Херсонской областей. На тех территориях, где истреблялись вообще, по сути, вся русская культура, русский язык и литература. <…> Запрещался сам русский язык, по сути дела», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

