В Крыму задержан разнорабочий, до смерти забивший битой супружескую пару

В Судаке задержан подозреваемый в двойном убийстве. Орудовал он битой по голове. Об этом 1 октября сообщает СК по республике Крым.
По данным ведомства, накануне в подвале одного из домов в поселке Восход (Ялта) были найдены тела владельцем. 65-летний мужчина и 58-летняя женщина погибли не своей смертью. На место оперативно прибыла специально созданная следственная группа.
В ночь на 1 октября подозреваемого нашли и задержали. Он пытался скрыться в Судаке. Про задержанного известно, что он разнорабочий и трудился у супругов. Убийство произошло утром 29 сентября, когда в ходе межличностного конфликта работник нанес хозяевам дома удары битой по голове.
Сейчас мужчина задержан и дает признательные показания.