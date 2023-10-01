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    В Крыму задержан разнорабочий, до смерти забивший битой супружескую пару

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    28 комментариев
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    В Судаке задержан подозреваемый в двойном убийстве. Орудовал он битой по голове. Об этом 1 октября сообщает СК по республике Крым.

    По данным ведомства, накануне в подвале одного из домов в поселке Восход (Ялта) были найдены тела владельцем. 65-летний мужчина и 58-летняя женщина погибли не своей смертью. На место оперативно прибыла специально созданная следственная группа.

    В ночь на 1 октября подозреваемого нашли и задержали. Он пытался скрыться в Судаке. Про задержанного известно, что он разнорабочий и трудился у супругов. Убийство произошло утром 29 сентября, когда в ходе межличностного конфликта работник нанес хозяевам дома удары битой по голове.

    Сейчас мужчина задержан и дает признательные показания.

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    Комментарии 28

    Zet01 Окт 2023 в 23:48
    Классовая ненависть выплеснулась...
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 23:18
    Или кинули бедолагу,-или пригрели змеюку. В любом случае- Что же стало с Родиной и с нами? Кто виноват и Что делать?
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 23:12
    Зачем в РФ привозят и продают бейсбольные биты? Я никогда не встречал здесь ни одного бейсболиста.
    +1−0
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