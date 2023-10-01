В Крыму задержан разнорабочий, до смерти забивший битой супружескую пару

В Судаке задержан подозреваемый в двойном убийстве. Орудовал он битой по голове. Об этом 1 октября сообщает СК по республике Крым.



По данным ведомства, накануне в подвале одного из домов в поселке Восход (Ялта) были найдены тела владельцем. 65-летний мужчина и 58-летняя женщина погибли не своей смертью. На место оперативно прибыла специально созданная следственная группа.

