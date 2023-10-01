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    В Тобольске хлопнуло, а потом загорелось. Эвакуировали жилой дом

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    6 комментариев
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    Серьезный инцидент произошел вечером 1 октября в Тобольске. Жильцов дома на улице Ремезова пришлось эвакуировать. Огонь после «хлопка газовоздушной смеси» перекинулся на кровлю здания, сообщает 72.RU.

    «Сначала произошел взрыв, потом начали кричать чтоб из дому выходили, я в окно посмотрела квартира эта горит», — рассказала изданию читательница Диана. Другой очевидец добавил, что жильцов собирают в автобус. Для оперативного оповещения об эвакуации используют рупор.

    По данным регионального управления МЧС, на месте находятся 56 человек личного состава. Спасены два человека. По предварительной информации, три человека ранены. Возгорание зафиксировано на 5, последнем, этаже дома.

    «Для временного пребывания организован автобус, сейчас решаем вопрос по временному размещению, предварительно, 320 жителей из 98 квартир. Нахожусь на месте», — заявил мэр Тобольска Максим Афанасьев. В данный момент он находится на месте ЧП. Там организован оперативный штаб.

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    Комментарии 6

    Илья_Саныч01 Окт 2023 в 21:57
    Может всё-таки "взорвалось, а потом заполыхало"? А? А? Чё не? Сцыкотно?
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 21:36
    Это уже не новости. В России к хлопкам уже давно привыкли.
    +0−0
    _ixform01 Окт 2023 в 21:20
    жаль уже этого не увидит Пригожин который он упал
    +0−0
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