Детсадовцы и школьники подарили пожилым петербуржцам чашечки тепла и благодарности

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В Петербурге к этому дню приурочено множество мероприятий и акций. В одной из общегородских акций приняли участие воспитанники городских детских садов и школ.

Фото: https: // vk.com / ogonekdobra Поделиться Поделиться





Благотворительный волонтерский проект «Огонек добра» уже в двенадцатый раз проводит акцию к 1 октября. В этом году ее назвали «Чашечка тепла и благодарности». Подготовка к празднику стартовала сразу после начала нового учебного года. Детсадовцы и школьники старательно лепили поделки в виде чайных чашек, которые наполняли чайными пакетиками и сладостями, и рисовали праздничные открытки. Подарки предназначались для пожилых людей, проживающих в пансионатах и домах ветеранов.



Некоторые «чашечки добра» уже нашли своих адресатов. Например, первоклашки из школы № 252 посетили Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Стрельне и лично вручили бабушкам и дедушкам подарки. А ребята из школы № 491 уже побывали в пансионате «Осиновая роща», и не только вручили чашечки и открытки, но и устроили праздничный концерт для постояльцев.

Некоторые подарки еще ждут своего часа. Так, воспитанникам детского сада № 58 совместно с Домом детского творчества Приморского района еще предстоит поделиться своим теплом и подарками.



Также ждут отправления и чашечки, сделанные ребятами из детсадов и школ Васильевского острова. Отметим, что, по словам организаторов, «островитяне» сделали и собрали подарков больше, чем в других районах города. В этом году к акции присоединились 20 районных школ, пять детсадов и Академия ледовых видов спорта «Динамо СПб». К слову, пожилых василеостровцев ждут не только подарки, для них подготовили концерт, на котором в исполнении Игоря Дмитриева (лидера и солиста группы «Матадор») и Яны Владимирской (лауреата международных конкурсов вокалистов — сопрано) прозвучат всеми любимые песни и романсы.



«Двенадцатый год в Санкт-Петербурге зажигается "ОгонЕк добра", который начинает с раннего возраста рассказывать детям, как можно правильно помогать и что это очень просто, надо только приложить капельку усилий и сделать что-то творческое и душевное своими руками, представить, как кто-то получит твою поделку и сможет порадоваться. Для пожилых людей такое внимание бесценно», — говорят организаторы акции.

