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    Победивший на выборах экс-премьер Словакии заявил о проблемах, серьезнее украинских

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    8 комментариев

    Лидер победившей на парламентских выборах Словакии партии Smer, бывший премьер страны Роберт Фицо выступил против предоставления военной помощи Украине и санкций против России. Об этом 1 октября сообщает РБК.

    В частности, он высказал мнение о том, что проблемы Словакии более серьезные, чем у Украины.

    «Если SMER сформирует правительство, независимо от того, будет ли у нас пост премьер-министра или нет, мы сделаем всё, чтобы начать мирные переговоры как можно быстрее», — сказал он (цитата по Aktuality).

    Фицо также отметил, что страна готова будет оказывать Украине гуманитарную помощь. По его мнению, на отношение к Словакии в ЕС это вряд ли скажется, поскольку изменения во внешней политике не предполагаются.

    В результате выборов в Словакии SMER набрала 42 места из 150. Президент страны ранее заявляла, что кабмин будет формировать партия, которая победит на выборах. При этом Фицо уже был премьером Словакии дважды: в период с 2006-го по 2010 год и с 2012-го по 2018 год.

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    Комментарии 8

    Эд Хэммет01 Окт 2023 в 18:22
    Помнится, дедушка Ленин называл подобных персонажей "полезными идиотами". Вопрос: кому и чем они полезны?
    +0−3
    Вячеслав Русаков01 Окт 2023 в 18:14
    Сегодня праздник у девчат: сегодня будут танцы! :)))))
    +1−2
    Гость01 Окт 2023 в 18:11
    Фантазер - найти в Европе проблемы посерьезнее!
    +0−0
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