Победивший на выборах экс-премьер Словакии заявил о проблемах, серьезнее украинских

Лидер победившей на парламентских выборах Словакии партии Smer, бывший премьер страны Роберт Фицо выступил против предоставления военной помощи Украине и санкций против России. Об этом 1 октября сообщает РБК.



В частности, он высказал мнение о том, что проблемы Словакии более серьезные, чем у Украины.



«Если SMER сформирует правительство, независимо от того, будет ли у нас пост премьер-министра или нет, мы сделаем всё, чтобы начать мирные переговоры как можно быстрее», — сказал он (цитата по Aktuality).



Фицо также отметил, что страна готова будет оказывать Украине гуманитарную помощь. По его мнению, на отношение к Словакии в ЕС это вряд ли скажется, поскольку изменения во внешней политике не предполагаются.

