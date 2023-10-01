Устраивать бардак и еще две плохие привычки, которые на самом деле могут говорить о высоком IQ

Иногда поведение и привычки умных людей не нравятся окружающим Фото: Shutterstock com Поделиться Поделиться





Если в комнате близкого человека всегда царит беспорядок, не спешите делать вывод, что он обычный неряха. Может, это говорит о том, что перед вами обладатель незаурядных умственных способностей.



По мнению психологов, некоторые привычки, которые обычно относят к лени или даже грубости, могут быть на самом деле показателем острого ума и высокого интеллекта, рассказывает «Доктор Питер». Хотя окружающим такое поведение точно не понравится, а сравнения и выводы покажутся слишком спорными.



Итак, вот про какие плохие привычки пишет журнал Curious Mind Magazine.

1. Оставлять везде беспорядок Существует теория, что быть неряшливым автоматически означает быть неорганизованным и, следовательно, менее продуктивным. Но есть ли здесь связь?



Психологи из Университета Миннесоты обнаружили, что люди, у которых в комнатах царил беспорядок, были умнее и имели более высокий IQ. Действительно, когда ваш ум занят важными и интересными делами, порядок в комнате — наименьшая из забот. Более того, беспорядок может говорить о том, что вы очень творческая личность и можете мыслить нестандартно.

По словам руководителя исследования Кэтлин Вохс (Kathleen Vohs), беспорядочная обстановка может вдохновлять на отказ от традиций и привести к новым озарениям. И наоборот, порядок вокруг может поощрять условности и осторожность.



2. Сквернословить Людей, которые ругаются, часто воспринимают как вульгарных, невежливых и лишенных приличного словарного запаса. Однако исследование, проведенное в колледже Марист в Нью-Йорке, показало обратное: люди, которые используют ругательства, часто имеют более обширный словарный запас и более высокие навыки риторики.

Кроме того, такие люди могут быть более честными: они ругаются в порыве эмоций, поэтому с большей вероятностью покажут свое истинное лицо и выразят свои настоящие чувства. Также ругань помогает снять стресс, как физический, так и эмоциональный, и даже облегчить боль.



3. Поздно ложиться спать Засиживаться допоздна и рано вставать на работу — не лучший вариант для здоровья. Как правило, многих людей такой график сна выбивает надолго из колеи и сильно влияет на работу в течение следующего дня. Однако, как говорят сомнологи, при средней длительности сна от 7 до 9 часов индивидуальная норма может варьироваться от 4 до 12 часов.



Ученые обнаружили связь между циркадными ритмами и уровнем интеллекта. Исследование, опубликованное в журнале Psychology Today, показало, что люди, которые поздно ложились спать и поздно просыпались по утрам, имели более высокий IQ. Да и среди знаменитых людей немало полуночников — например, Чарльз Дарвин и Уинстон Черчилль.



Действительно ли ложиться спать за полночь вредно? Оказывается, чтобы такой распорядок был безопасным для самочувствия, важно соблюдать два условия: придерживаться постоянного режима сна и высыпать свою норму, которая для каждого человека индивидуальна. По словам специалиста, можно даже ночью не спать и ложиться только под утро — организм подстроится.

— Если вы соблюдаете режим и нормальную продолжительность сна, ничего страшного нет. И не принципиально, ложитесь ли вы до 12 ночи или после. Это вообще распространенный миф, который поддерживают даже многие врачи: якобы сон до полуночи полезен, потому что начинают вырабатываться гормоны, которые после 12 не продуцируются. Если человек соблюдает режим, но ложится в час ночи, а до этого находится в искусственно освещенном помещении, организм будет понимать, что ночь наступает в час ночи, — рассказал врач.



Последователям теории о нарушении выработки гормонов при позднем отходе ко сну специалист напомнил, что при переезде в другие часовые пояса организм, как и продукция гормонов, через 7–10 дней подстраиваются под новое расписание.



— Мы вполне можем жить в Москве, но по времени Лондона — фактически на 2 часа позже ложиться и на 2 часа позже вставать. Я знаю несколько человек, которые работали с биржами Гонконга: они ложатся в 7 часов вечера, закрывают блэкаут-шторы, и мозг думает, что это ночь. А в 2 часа ночи у них срабатывает светобудильник, имитирующий рассвет, — подавляет продукцию мелатонина (гормона сна), и мозг думает, что наступило утро. То есть с помощью режима сна и режима освещенности мы можем обмануть наш мозг. Таким образом можно ночью бодрствовать, находясь при ярком освещении, а утром — закрывать шторы, ложится спать. Важно именно соблюдать постоянный режим и должную продолжительность сна, вся продукция гормонов подстроится, — заключил Роман Бузунов.