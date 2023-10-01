Петербуржец ради интимного вечера с новой знакомой пошел на преступление, но остался без денег, секса и наркотиков

Полиция разбирается с приключениями
Как стало известно «Фонтанке», петербуржец попал в историю, пытаясь скрасить субботний вечер. 1 октября он рассказал полиции, как накануне зашел в телеграм-канал «Вписки Санкт-Петербург» и заочно познакомился с некой Викторией. Девушка была готова принимать его в гостях и в своей спальне, но при условии, что молодой человек придет не с пустыми руками. В качестве гостинца Виктория ждала наркотики и подсказала неопытному в этом вопросе петербуржцу где их брать.
Первые пять тысяч за порошок ушли через телеграм-бот, потом оказалось, что такой товар может доставить только курьер, но его услуги это три тысячи сверху. Затем оператор поведал заявителю о курьерских бедах со слежкой, поэтому нужен залог в 10 тысяч. Следом выяснилось, что с идентификацией банковской карты мужчины какие-то проблемы и чтобы решить вопрос с возвратом залога надо заплатить еще 10 тысяч.
Спустя четыре часа с обещания Викторией интимного вечера мужчина так и не дождался ни наркотиков, ни возврата залога. На связь с ним больше никто не выходил.