Петербуржец ради интимного вечера с новой знакомой пошел на преступление, но остался без денег, секса и наркотиков

Полиция разбирается с приключениями 35-летнего жителя Петербурга, которого обманули продавцы наркотиков. В попытке добыть запрещенный порошок он отдал мошенниками почти 30 тысяч рублей.



Как стало известно «Фонтанке», петербуржец попал в историю, пытаясь скрасить субботний вечер. 1 октября он рассказал полиции, как накануне зашел в телеграм-канал «Вписки Санкт-Петербург» и заочно познакомился с некой Викторией. Девушка была готова принимать его в гостях и в своей спальне, но при условии, что молодой человек придет не с пустыми руками. В качестве гостинца Виктория ждала наркотики и подсказала неопытному в этом вопросе петербуржцу где их брать.

