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    Петербуржец ради интимного вечера с новой знакомой пошел на преступление, но остался без денег, секса и наркотиков

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    15 комментариев

    Полиция разбирается с приключениями 35-летнего жителя Петербурга, которого обманули продавцы наркотиков. В попытке добыть запрещенный порошок он отдал мошенниками почти 30 тысяч рублей.

    Как стало известно «Фонтанке», петербуржец попал в историю, пытаясь скрасить субботний вечер. 1 октября он рассказал полиции, как накануне зашел в телеграм-канал «Вписки Санкт-Петербург» и заочно познакомился с некой Викторией. Девушка была готова принимать его в гостях и в своей спальне, но при условии, что молодой человек придет не с пустыми руками. В качестве гостинца Виктория ждала наркотики и подсказала неопытному в этом вопросе петербуржцу где их брать.

    Первые пять тысяч за порошок ушли через телеграм-бот, потом оказалось, что такой товар может доставить только курьер, но его услуги это три тысячи сверху. Затем оператор поведал заявителю о курьерских бедах со слежкой, поэтому нужен залог в 10 тысяч. Следом выяснилось, что с идентификацией банковской карты мужчины какие-то проблемы и чтобы решить вопрос с возвратом залога надо заплатить еще 10 тысяч.

    Спустя четыре часа с обещания Викторией интимного вечера мужчина так и не дождался ни наркотиков, ни возврата залога. На связь с ним больше никто не выходил.

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    Комментарии 15

    AlBerkut01 Окт 2023 в 14:27
    А за продолжением 'банкета' немамонт пошёл к ментам, где ожидал встречи и с викой, и с наркотой, которую курьер туда уже подвёз? 🤔😂😂😂😂
    Да, Фъ, а где же инфа, сколько раз немамонт привлекался к административной ответственности, за что, ну и так далее? Или штатный пробивальщик сегодня выходной? 😉
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 13:59
    "уровень развития мальчика"
    +0−0
    chip101 Окт 2023 в 13:53
    Так чо, петербуржец пожаловался в полицию на то, что его обманули при покупке наркоты?
    +1−0
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