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    Мать первоклассника пожаловалась на насильника, который приставал к ее сыну в барбершопе на севере Петербурга

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    26 комментариев

    С полицией объясняется 20-летний приезжий из Узбекистана, который мог позволить себе сексуальное насилие над ребенком. Пока что он задержан за нарушение правил пребывания в стране.

    Как стало известно «Фонтанке» 1 октября, мама семилетнего мальчика пожаловалась в полицию накануне около четырех часов вечера. По ее словам, неизвестный ей молодой человек около полудня совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына. Мать убеждена, что всё произошло в помещении барбершопа на улице Федора Абрамова на Парнасе.

    Названного молодого человека задержали всё в том же барбершопе. Пока что дело о насилии не возбуждено, но вскрылись и другие проблемы с законом: мигрант получил протокол за нарушение правил пребывания в стране. Кроме уголовного дела ему грозит депортация.

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    Комментарии 26

    AGP01 Окт 2023 в 12:25
    Какое красивое слово "барбершоп", не то, что какая-нибудь парикмахерская. Больше внедряйте англицизмов в русский язык, их же так мало!
    +0−0
    EveReady01 Окт 2023 в 11:58
    Т.е. мамаша оставила без присмотра семилетнего ребенка на попечение незнакомому "иностранному специалисту"? Мутная какая-то история.
    +2−0
    Kotforeva01 Окт 2023 в 11:46
    а на телевиzер и уроки о важном не пожаловалась. настоящая пУтриотка. Это к посещению семилетним малышом барбершопов и всяческим к нему приставаний. Кто-то уходит в отшельники из детишек, кто-то тянется к барбершопам.
    +1−1
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