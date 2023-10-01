Мать первоклассника пожаловалась на насильника, который приставал к ее сыну в барбершопе на севере Петербурга

С полицией объясняется
Как стало известно «Фонтанке» 1 октября, мама семилетнего мальчика пожаловалась в полицию накануне около четырех часов вечера. По ее словам, неизвестный ей молодой человек около полудня совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына. Мать убеждена, что всё произошло в помещении барбершопа на улице Федора Абрамова на Парнасе.
Названного молодого человека задержали всё в том же барбершопе. Пока что дело о насилии не возбуждено, но вскрылись и другие проблемы с законом: мигрант получил протокол за нарушение правил пребывания в стране. Кроме уголовного дела ему грозит депортация.