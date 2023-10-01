Мать первоклассника пожаловалась на насильника, который приставал к ее сыну в барбершопе на севере Петербурга

С полицией объясняется 20-летний приезжий из Узбекистана, который мог позволить себе сексуальное насилие над ребенком. Пока что он задержан за нарушение правил пребывания в стране.



Как стало известно «Фонтанке» 1 октября, мама семилетнего мальчика пожаловалась в полицию накануне около четырех часов вечера. По ее словам, неизвестный ей молодой человек около полудня совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына. Мать убеждена, что всё произошло в помещении барбершопа на улице Федора Абрамова на Парнасе.

