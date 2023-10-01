Она расширяется. Платной парковки в Петербурге стало больше

Зона платной парковки в Петербурге стала больше на 1513 мест. С 1 октября заработала парковочная зона на 29 улицах Крестовского острова. Об этом сообщает городской центр управления парковками.



Отмечается, что из более чем полутора тысяч мест 160 выделено для инвалидов.

