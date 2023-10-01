Она расширяется. Платной парковки в Петербурге стало больше

Зона платной парковки в Петербурге стала больше на 1513 мест. С 1 октября заработала парковочная зона на 29 улицах Крестовского острова. Об этом сообщает городской центр управления парковками.
Отмечается, что из более чем полутора тысяч мест 160 выделено для инвалидов.
Новая парковочная зона отмечена 720 кв. метрами разметки, 900 дорожными знаками и 85 информационными табличками. «Последние помогают узнать номер парковочной зоны, название муниципального округа и все возможные способы оплаты парковки — их более 12», — отмечает ЦУП.
Жителям Крестовского острова, как и всех районов с платной парковкой, доступно оформление парковочного разрешения на срок от года до трех. Его цена — 1800 рублей в год. В Петроградском районе уже оформлено 14 тысяч таких разрешений.