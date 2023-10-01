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    Она расширяется. Платной парковки в Петербурге стало больше

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    41 комментарий
    Фото: СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»
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    Зона платной парковки в Петербурге стала больше на 1513 мест. С 1 октября заработала парковочная зона на 29 улицах Крестовского острова. Об этом сообщает городской центр управления парковками.

    Отмечается, что из более чем полутора тысяч мест 160 выделено для инвалидов.

    Новая парковочная зона отмечена 720 кв. метрами разметки, 900 дорожными знаками и 85 информационными табличками. «Последние помогают узнать номер парковочной зоны, название муниципального округа и все возможные способы оплаты парковки — их более 12», — отмечает ЦУП.

    Жителям Крестовского острова, как и всех районов с платной парковкой, доступно оформление парковочного разрешения на срок от года до трех. Его цена — 1800 рублей в год. В Петроградском районе уже оформлено 14 тысяч таких разрешений.

    Фото: СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»

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    Платная парковка в Петербурге
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    Комментарии 41

    Гость01 Окт 2023 в 12:25
    Может и за парковку на велодорожке начнут снимать оплату, а то стоят на ней постоянно "инвалиды мозга".
    Закрыть въезд в центр на личном авто, или сделать платным
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 12:09
    Транспортный налог на авто, налог на парковку , налог на капремонт, налог на дачные постройки, налог на квартиру, еще больше налогов, разных.
    +1−0
    Гость01 Окт 2023 в 11:51
    А как определяется необходимое кол-во мест для инвалидов?
    +0−0
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