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    Над Смоленском уничтожены три беспилотника

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    25 комментариев

    Три беспилотных летательных аппарата были уничтожены утром 1 октября над Смоленской областью, сообщает Минобороны России. Глава региона Василий Анохин уточняет: беспилотники уничтожили в небе над Смоленском.

    По данным министерства обороны, попытка атаки была зафиксирована около 9 часов утра.

    «Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он также уточнил, что речь идет о Заднепровском районе Смоленска.

    Утром 1 октября Минобороны России также сообщило о попытке атаки на территорию Краснодарского края. Силами ПВО беспилотник был уничтожен.

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    Комментарии 25

    Гость01 Окт 2023 в 10:19
    Около 5 прилетов в Умани. Более 3 в Кировограде, Запорожье и Днепропетровской областях (Кривой Рог).

    Также серия взрывов в Харькове и Полтавской области.
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 10:17
    Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области

    Русские «Герани» поразили цели в Кривом Роге.
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 10:14
    Серия мощных взрывов произошла в Одессе и области .
    +0−0
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