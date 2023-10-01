Над Смоленском уничтожены три беспилотника

Три беспилотных летательных аппарата были уничтожены утром 1 октября над Смоленской областью, сообщает Минобороны России. Глава региона Василий Анохин уточняет: беспилотники уничтожили в небе над Смоленском.



По данным министерства обороны, попытка атаки была зафиксирована около 9 часов утра.



«Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он также уточнил, что речь идет о Заднепровском районе Смоленска.



Утром 1 октября Минобороны России также сообщило о попытке атаки на территорию Краснодарского края. Силами ПВО беспилотник был уничтожен.

