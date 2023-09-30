Дымивший троллейбус на севере Петербурга тушил проезжавший мимо наряд ГИБДД. Ушло шесть огнетушителей

Экипаж ГИБДД не проехал мимо загоревшегося в Выборгском районе троллейбуса. К приезду МЧС все уже было кончено.

«Фонтанка» выяснила подробности пожара в троллейбусе 4-го маршрута 30 сентября на Придорожной аллее. Возгорание тушил проезжавший мимо наряд ГИБДД. Около 15:15 полицейские остановились у дома 9 по Придорожной аллее.