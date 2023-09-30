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    Дымивший троллейбус на севере Петербурга тушил проезжавший мимо наряд ГИБДД. Ушло шесть огнетушителей

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    9 комментариев

    Экипаж ГИБДД не проехал мимо загоревшегося в Выборгском районе троллейбуса. К приезду МЧС все уже было кончено.

    «Фонтанка» выяснила подробности пожара в троллейбусе 4-го маршрута 30 сентября на Придорожной аллее. Возгорание тушил проезжавший мимо наряд ГИБДД. Около 15:15 полицейские остановились у дома 9 по Придорожной аллее.

    «Фонтанка.ру»

    Они взяли сначала огнетушитель из своей машины, а потом у коллег-автомобилистов и оперативно локализовали возгорание. На это у них ушло шесть баллонов.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Пожар, как писала «Фонтанка», обошелся без пострадавших.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 9

    pgrad30 Сен 2023 в 21:06
    Гайцы теперь замучаются обьяснительные писать, где они пролюбили казенный огнетушитель. Будут проверки на предмет хищения казенного имущества, потом и с лупой прибегут!
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 20:39
    Один тушит, второй снимает свои ноги и периодически показывает героический поступок коллеги....
    Странно, как то это все.... Очень странно выглядит....
    +0−2
    Гость30 Сен 2023 в 20:36
    МЧС рядом на Придорожной не успело на пожар?
    +0−2
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