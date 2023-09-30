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    В доме на Гаккелевской окно превратили в дверь. Жители увидели угрозу для стен и берез и вызвали полицию

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    9 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Жители дома 26 на Гаккелевской улице в Приморском районе обнаружили, что одно из окон их дома превратилось в дверь. Как рассказал «Фонтанке» читатель Михаил, работы начались утром 30 сентября. После того, как соседи вызвали полицию, рабочие закрыли проем древесной плитой и скрылись, сообщил он. Куски несущей стены оказались на мусорной площадке общего пользования рядом с домом.

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    По словам Михаила, представитель хозяина квартиры рассказал полиции, что она переведена в нежилое помещение. По всей видимости, в ней хотят разместить какой-то торговый объект.

    Как стало известно «Фонтанке», в помещении действительно обустраивают магазин, и разрешительные документы есть.

    Аварийная диспетчерская Приморского района сообщила, что разрешение на работы не выдавалось, но отправить специалиста для проверки состояния дома пообещали лишь в понедельник.

    В заявлении в полицию и ГЖИ (есть в распоряжении «Фонтанки») жители выражают опасения по поводу сохранности дома и видят в работах угрозу собственной безопасности: несущую стену рабочие никак не укрепили. Также соседи тревожатся за судьбу берез, растущих напротив вновь образовавшегося проема.

    В «ЖКС №1 Приморского района» подтвердили, что получили сообщение от жителей о том, что у дома отвалилась часть фасада, но заявку на осмотр смогут оформить только на понедельник.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 9

    6763359930 Сен 2023 в 21:13
    переводить в нежилое и открывать алкомаркет-как минимум должно быть согласие всех жильцов.
    Как всегда закончится все тем что выдадут какое нибудь предписание которое никто исполнять не будет.
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 20:27
    Они все в хороводе : жкх и полиция и те кто в каморку вселится через дверь. Тут думать надо.
    +0−1
    Гость30 Сен 2023 в 20:22
    № 1.
    +0−1
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