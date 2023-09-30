В доме на Гаккелевской окно превратили в дверь. Жители увидели угрозу для стен и берез и вызвали полицию

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Жители дома 26 на Гаккелевской улице в Приморском районе обнаружили, что одно из окон их дома превратилось в дверь. Как рассказал «Фонтанке» читатель Михаил, работы начались утром 30 сентября. После того, как соседи вызвали полицию, рабочие закрыли проем древесной плитой и скрылись, сообщил он. Куски несущей стены оказались на мусорной площадке общего пользования рядом с домом.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





По словам Михаила, представитель хозяина квартиры рассказал полиции, что она переведена в нежилое помещение. По всей видимости, в ней хотят разместить какой-то торговый объект. Как стало известно «Фонтанке», в помещении действительно обустраивают магазин, и разрешительные документы есть.

Аварийная диспетчерская Приморского района сообщила, что разрешение на работы не выдавалось, но отправить специалиста для проверки состояния дома пообещали лишь в понедельник.



В заявлении в полицию и ГЖИ (есть в распоряжении «Фонтанки») жители выражают опасения по поводу сохранности дома и видят в работах угрозу собственной безопасности: несущую стену рабочие никак не укрепили. Также соседи тревожатся за судьбу берез, растущих напротив вновь образовавшегося проема.

В «ЖКС №1 Приморского района» подтвердили, что получили сообщение от жителей о том, что у дома отвалилась часть фасада, но заявку на осмотр смогут оформить только на понедельник.