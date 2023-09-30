В США Белый дом ведет обратный отсчет до возможного «шатдауна»

Белый дом в социальных сетях ведет обратный отсчет до так называемого «шатдауна» — возможной приостановки работы федерального правительства США. Она наступит в случае, если Конгресс США не согласует новый бюджет до 1 октября. Об этом 30 сентября пишет «Коммерсантъ».



Накануне Сенат завершил работу, на сутки отложив голосование про проекту резолюции краткосрочного бюджета. До этого законопроект о краткосрочном финансировании отвергла Палата представителей. В документе предлагалось на 30 процентов сократить расходы по всем статьям кроме национальной обороны, внутренней безопасности, нужд ветеранов и ликвидации последствий стихийных бедствий. За законопроект проголосовали 198 конгрессменов, 232 выступили против.

