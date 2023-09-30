В США Белый дом ведет обратный отсчет до возможного «шатдауна»

Белый дом в социальных сетях ведет обратный отсчет до так называемого «шатдауна» — возможной приостановки работы федерального правительства США. Она наступит в случае, если Конгресс США не согласует новый бюджет до 1 октября. Об этом 30 сентября пишет «Коммерсантъ».
Накануне Сенат завершил работу, на сутки отложив голосование про проекту резолюции краткосрочного бюджета. До этого законопроект о краткосрочном финансировании отвергла Палата представителей. В документе предлагалось на 30 процентов сократить расходы по всем статьям кроме национальной обороны, внутренней безопасности, нужд ветеранов и ликвидации последствий стихийных бедствий. За законопроект проголосовали 198 конгрессменов, 232 выступили против.
Сейчас обе палаты подготовили новые версии краткосрочного бюджета, чтобы предотвратить «шатдаун» и получить время для обсуждения бюджета на 2024 год.
Контролируемая Республиканской партией Палата представителей уже представила собственный проект временного продления финансирования правительства на 45 дней, не включающего помощь Украине. Об этом сообщил журналистам конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул.