    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, зап

    754мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.41eur103.16

    В США Белый дом ведет обратный отсчет до возможного «шатдауна»

    454
    2 комментария

    Белый дом в социальных сетях ведет обратный отсчет до так называемого «шатдауна» — возможной приостановки работы федерального правительства США. Она наступит в случае, если Конгресс США не согласует новый бюджет до 1 октября. Об этом 30 сентября пишет «Коммерсантъ».

    Накануне Сенат завершил работу, на сутки отложив голосование про проекту резолюции краткосрочного бюджета. До этого законопроект о краткосрочном финансировании отвергла Палата представителей. В документе предлагалось на 30 процентов сократить расходы по всем статьям кроме национальной обороны, внутренней безопасности, нужд ветеранов и ликвидации последствий стихийных бедствий. За законопроект проголосовали 198 конгрессменов, 232 выступили против.

    Сейчас обе палаты подготовили новые версии краткосрочного бюджета, чтобы предотвратить «шатдаун» и получить время для обсуждения бюджета на 2024 год.

    Контролируемая Республиканской партией Палата представителей уже представила собственный проект временного продления финансирования правительства на 45 дней, не включающего помощь Украине. Об этом сообщил журналистам конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость30 Сен 2023 в 18:54
    Сейчас набегут “патриоты”. Начнут комментировать.
    +0−0
    Соловей-Помётчик30 Сен 2023 в 18:50
    америка загнила окончательно
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close