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    Сезон закрыт. Несколько сотен байкеров проехали по центру Петербурга, несмотря на сильный дождь

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    14 комментариев

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Байкеры Петербурга официально закрыли мотосезон. 30 сентября несколько сотен мотоциклистов совершили пробег в рамках фестиваля «МотоГТО». Сильный дождь не стал для них препятствием, передает корреспондент «Фонтанки».

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    Мотопарад стартовал от стадиона «Газпром Арена». Мотоциклисты колонной проехали по Крестовскому, Петроградскому и Васильевскому островам и затем вернулись к месту старта. Участникам фестиваля также предлагалось пройти комплекс ГТО, поиграть в стритбол или посмотреть показательные заезды мотоспортсменов.

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    Комментарии 14

    Гость30 Сен 2023 в 18:28
    Ничто меня так не умиляет, как декларируемое байкерами стремление к индивидуализму и свободе, которое самым непостижимым образом сочетается с их стремлением сбиться в кучу при любом удобном поводе и без него. Вероятно именно этим они и отличаются от обычных мотоциклистов, которым просто доставляет удовольствие передвигаться на двух колесах. Если что - я из вторых :)
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 18:27
    Камеры должны фиксировать громкий звук и штрафовать байки
    +0−0
    Fedorov198330 Сен 2023 в 18:13
    а самокаты когда закроют сезон?
    +0−0
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