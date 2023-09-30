Сезон закрыт. Несколько сотен байкеров проехали по центру Петербурга, несмотря на сильный дождь

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Байкеры Петербурга официально закрыли мотосезон. 30 сентября несколько сотен мотоциклистов совершили пробег в рамках фестиваля «МотоГТО». Сильный дождь не стал для них препятствием, передает корреспондент «Фонтанки».
Мотопарад стартовал от стадиона «Газпром Арена». Мотоциклисты колонной проехали по Крестовскому, Петроградскому и Васильевскому островам и затем вернулись к месту старта. Участникам фестиваля также предлагалось пройти комплекс ГТО, поиграть в стритбол или посмотреть показательные заезды мотоспортсменов.