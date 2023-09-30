Путин выступил с обращением, Белгородскую область обстреляли около 100 раз: новости СВО за 30 сентября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев,
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Годовщина присоединения новых территорий
Владимир Путин записал видеообращение в честь годовщины присоединения к России новых территорий. В нем он подчеркнул, что Россия оказывает «братскую помощь» этим регионам, поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм, а также заявил, что благодаря жителям новых регионов страна стала еще сильнее.
— Благодаря вам, вашей твёрдости и решительности Россия стала ещё сильнее. Мы — один народ и вместе всё преодолеем, ответим на любые вызовы, — обратился к людям президент.
Дмитрий Медведев в честь годовщины выпустил новый пост в своем телеграм-канале. В нем он пообещал, что Россия добьется победы, а новых территорий в ее составе станет еще больше.
На Красной площади прошел патриотический концерт. Там выступили «Руки Вверх», Басков, Хабиб и другие. Наши московские коллеги показали шоу во всех подробностях.
Атаки
ВСУ обстреляли Белгородскую область около
В поселке Погар Брянской области из-за атаки ВСУ было нарушено энергоснабжение.
— Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — рассказал Александр Богомаз.
Внешняя политика
Владимир Зеленский заявил, что в стране идет создание флота морских дронов, а также запущено производство орудий и снарядов по стандартам НАТО. Также он анонсировал создание фонда для развития производства оружия и строительства военных объектов. По его словам, для его наполнения используют конфискованные российские активы.
О планах на производство оружия на Украине сообщила и турецкая компания «Байрактар». Ее гендиректор Халук Байрактар рассчитывает завершить строительство завода в пределах полутора лет.
В Одессу внезапно прибыл Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Он посетил Спасо-Преображенский собор, который был построен в начале