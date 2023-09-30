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    Спецоперация на Украине

    Путин выступил с обращением, Белгородскую область обстреляли около 100 раз: новости СВО за 30 сентября

    Главные события последних суток

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    14 комментариев
    Кадр из видеообращения Владимира Путина
    Кадр из видеообращения Владимира ПутинаФото: Kremlin.ru
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октябряо введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 сентября.

    Годовщина присоединения новых территорий

    Владимир Путин записал видеообращение в честь годовщины присоединения к России новых территорий. В нем он подчеркнул, что Россия оказывает «братскую помощь» этим регионам, поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм, а также заявил, что благодаря жителям новых регионов страна стала еще сильнее.

    — Благодаря вам, вашей твёрдости и решительности Россия стала ещё сильнее. Мы — один народ и вместе всё преодолеем, ответим на любые вызовы, — обратился к людям президент.

    Дмитрий Медведев в честь годовщины выпустил новый пост в своем телеграм-канале. В нем он пообещал, что Россия добьется победы, а новых территорий в ее составе станет еще больше.

    На Красной площади прошел патриотический концерт. Там выступили «Руки Вверх», Басков, Хабиб и другие. Наши московские коллеги показали шоу во всех подробностях.

    Атаки

    ВСУ обстреляли Белгородскую область около 100 раз за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В разных населенных пунктах пострадали дома и магазины. Пострадавших нет.

    В поселке Погар Брянской области из-за атаки ВСУ было нарушено энергоснабжение.

    — Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — рассказал Александр Богомаз.

    Внешняя политика

    Владимир Зеленский заявил, что в стране идет создание флота морских дронов, а также запущено производство орудий и снарядов по стандартам НАТО. Также он анонсировал создание фонда для развития производства оружия и строительства военных объектов. По его словам, для его наполнения используют конфискованные российские активы.

    О планах на производство оружия на Украине сообщила и турецкая компания «Байрактар». Ее гендиректор Халук Байрактар рассчитывает завершить строительство завода в пределах полутора лет.

    В Одессу внезапно прибыл Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Он посетил Спасо-Преображенский собор, который был построен в начале 19 века, и от имени ЕС пообещал поддерживать Украину дальше.

    Кадр из видеообращения Владимира Путина
    Кадр из видеообращения Владимира ПутинаФото: Kremlin.ru

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    СпецоперацияВладимир ПутинМедведевУкраинаОружиеАтакиОбращение

    Комментарии 14

    Гость30 Сен 2023 в 20:53
    Похоже на салют. Поздравили.
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 20:50
    Попугались, может у лица с фото анемия возрастная
    +1−0
    Гость30 Сен 2023 в 20:49
    Что-то старичок на фото совсем плох.
    +2−0
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