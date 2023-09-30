Путин выступил с обращением, Белгородскую область обстреляли около 100 раз: новости СВО за 30 сентября

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 сентября .



Годовщина присоединения новых территорий

Владимир Путин записал видеообращение в честь годовщины присоединения к России новых территорий. В нем он подчеркнул, что Россия оказывает «братскую помощь» этим регионам, поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм, а также заявил, что благодаря жителям новых регионов страна стала еще сильнее.

— Благодаря вам, вашей твёрдости и решительности Россия стала ещё сильнее. Мы — один народ и вместе всё преодолеем, ответим на любые вызовы, — обратился к людям президент.