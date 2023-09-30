На севере Петербурга мужчина с саблей прорубал дорогу своему автомобилю

Полиция Выборгского района Петербурга ищет немолодого мужчину, который очень хотел проехать и мотивировал автомобилиста саблей.
«Фонтанка.ру»
Инцидент произошел накануне около семи вечера во дворе дома 1 по улице Композиторов, стало известно «Фонтанке» 30 сентября. Как сообщил один из участников полиции, две машины не смогли поделить дорогу во дворах. Водитель «Фольксвагена» вышел с крепким словцом и саблей и нанес «ранение» «Форду Фокусу».
После чего сел за руль и уехал, оставив царапину на водительской двери.
Поиск «казака» продолжается.