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    На севере Петербурга мужчина с саблей прорубал дорогу своему автомобилю

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    28 комментариев

    Полиция Выборгского района Петербурга ищет немолодого мужчину, который очень хотел проехать и мотивировал автомобилиста саблей.

    «Фонтанка.ру»

    Инцидент произошел накануне около семи вечера во дворе дома 1 по улице Композиторов, стало известно «Фонтанке» 30 сентября. Как сообщил один из участников полиции, две машины не смогли поделить дорогу во дворах. Водитель «Фольксвагена» вышел с крепким словцом и саблей и нанес «ранение» «Форду Фокусу».

    После чего сел за руль и уехал, оставив царапину на водительской двери.

    Поиск «казака» продолжается.

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    Комментарии 28

    hyperborean30 Сен 2023 в 18:23
    Задаюсь вопросом, откуда в Петербург понаехали кретины, которые возят сабли в своих колымагах
    +1−0
    Гость30 Сен 2023 в 18:20
    В городе совершенно невозможно дышать от выхлопных газов автомобилей. Вонь дичайшая. На одного пешехода как минимум 10 авто.
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 18:02
    Оказывается кубанохерусы не вымерли, как сообщалось ранее палеонтологами..
    +0−0
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