В бундестаге заявили о праве Украины наносить удары ракетами Taurus по военным целям в России

Германия должна срочно поставить на Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью медиагруппе Funke. Она отметила, что призывает канцлера ФРГ Олафа Шольца не затягивать с решением по ракетам.



Штрак-Циммерман полагает, что международное право позволяет Украине наносить удары по военным целям на территории России. К легитимным целям она также отнесла Крым, цитирует 30 сентября председателя Tagesschau.



Она отметила, что международное право позволяет наносить такие удары «независимо от того, где произведено орудие и кто его поставляет».