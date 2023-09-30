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    В бундестаге заявили о праве Украины наносить удары ракетами Taurus по военным целям в России

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    25 комментариев

    Германия должна срочно поставить на Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью медиагруппе Funke. Она отметила, что призывает канцлера ФРГ Олафа Шольца не затягивать с решением по ракетам.

    Штрак-Циммерман полагает, что международное право позволяет Украине наносить удары по военным целям на территории России. К легитимным целям она также отнесла Крым, цитирует 30 сентября председателя Tagesschau.

    Она отметила, что международное право позволяет наносить такие удары «независимо от того, где произведено орудие и кто его поставляет».

    Taurus — ракета дальностью действия до 500 километров. Запускается с истребителей и считается эффективной для атак на командные бункеры или склады боеприпасов. Немецкие СМИ писали об опасениях властей ФРГ, которые полагают, что Украина будет использовать ракеты для нанесения ударов по территории РФ. Сообщалось, что правительство Германии связывалось с производителем Taurus, чтобы узнать, можно ли искусственно ограничить дальность полета ракеты.

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    Комментарии 25

    Antuan Rokanten30 Сен 2023 в 16:22
    Нет, только не по нам! Нас то за что?!
    +2−0
    Гость30 Сен 2023 в 16:11
    Нанести удар по базе в Рамштайн
    +2−1
    Гость30 Сен 2023 в 16:09
    через пять лет на месте бывшей окрайны будет большой лунный кратер, но сегодня некоторые каклы до сих пор надеятся победить
    +1−2
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