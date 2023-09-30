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    «Среди водителей назревает бунт». На складе под Петербургом случился логистический коллапс

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    6 комментариев

    В логистическом комплексе в промзоне «Уткина Заводь» во Всеволожском районе Ленинградской области случился коллапс. Несколько десятков машин стоят уже несколько дней в ожидании разгрузки. Об этом рассказала «Фонтанке» 30 сентября Наталья Галерная, менеджер ИП Корнильев, чей груз для «М.Видео» не могут принять с 27 сентября.

    «У водителей забрали по приезду документы и сказали ждать. Наш ждет уже четвертые сутки. Водители стоят за территорией, где нет ни охраны, ни туалета, ни столовой. И уехать невозможно без документов. Среди водителей назревает бунт», — отметила она.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    По словам менеджера, фуры не разгружают, тем временем прибывают все новые и новые авто. «Машины используют в качестве складов. Грузоперевозчики несут потери», — комментирует она.

    В «М.Видео» связали проблему с подготовкой к сезону распродаж. «Мы готовимся к высокому сезону и пополняем товарные запасы, чтобы предложить нашим клиентам все необходимое и наиболее полно удовлетворить их запросы», — отметили в пресс-службе. Компания делает все возможное, чтобы ускорить выгрузку.

    «В ближайшее время ситуация нормализуется. Приносим извинения за предоставленные неудобства», — заключили в компании.

    Оператором складского комплекса является компания MLP. По информации «Фонтанки», с проблемами с приемом грузов столкнулись и другие арендаторы. Редакция направила запрос в управляющую компанию.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 6

    Святослав-ужас хазар30 Сен 2023 в 16:09
    Да хватит смешть -БУНТ ! Их ( нас всех) в коленно -локтевую позу поставили, введя шкуросдирающий "Платон" и никто, кроме дагестанских водил и не пикнул ! да и тех хватило на три недели. Всё. Забудьте о бунтах.
    +0−0
    Pilat30 Сен 2023 в 15:57
    А это обычное дело.
    Хотелки отдела продаж не учитывающие возможности склада принять, обработать и отгрузить.
    Потом они на совещании будут бить себя в грудь и говорить, что это склад им сорвал план продаж, а они то молодцы, все заказали в нужном объеме.
    Ничего нового.
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 15:51
    Мне кажется, сотрудников пресс-службы, которые пишут о "ПРЕдоставленных неудобствах", надо сразу увольнять.
    Как можно на такой работе без чувства языка работать?
    +3−2
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