«Среди водителей назревает бунт». На складе под Петербургом случился логистический коллапс

В логистическом комплексе в промзоне «Уткина Заводь» во Всеволожском районе Ленинградской области случился коллапс. Несколько десятков машин стоят уже несколько дней в ожидании разгрузки. Об этом рассказала «Фонтанке» 30 сентября Наталья Галерная, менеджер ИП Корнильев, чей груз для «М.Видео» не могут принять с 27 сентября.
«У водителей забрали по приезду документы и сказали ждать. Наш ждет уже четвертые сутки. Водители стоят за территорией, где нет ни охраны, ни туалета, ни столовой. И уехать невозможно без документов. Среди водителей назревает бунт», — отметила она.
По словам менеджера, фуры не разгружают, тем временем прибывают все новые и новые авто. «Машины используют в качестве складов. Грузоперевозчики несут потери», — комментирует она.
В «М.Видео» связали проблему с подготовкой к сезону распродаж. «Мы готовимся к высокому сезону и пополняем товарные запасы, чтобы предложить нашим клиентам все необходимое и наиболее полно удовлетворить их запросы», — отметили в пресс-службе. Компания делает все возможное, чтобы ускорить выгрузку.
«В ближайшее время ситуация нормализуется. Приносим извинения за предоставленные неудобства», — заключили в компании.
Оператором складского комплекса является компания MLP. По информации «Фонтанки», с проблемами с приемом грузов столкнулись и другие арендаторы. Редакция направила запрос в управляющую компанию.