«Среди водителей назревает бунт». На складе под Петербургом случился логистический коллапс

В логистическом комплексе в промзоне «Уткина Заводь» во Всеволожском районе Ленинградской области случился коллапс. Несколько десятков машин стоят уже несколько дней в ожидании разгрузки. Об этом рассказала «Фонтанке» 30 сентября Наталья Галерная, менеджер ИП Корнильев, чей груз для «М.Видео» не могут принять с 27 сентября.



«У водителей забрали по приезду документы и сказали ждать. Наш ждет уже четвертые сутки. Водители стоят за территорией, где нет ни охраны, ни туалета, ни столовой. И уехать невозможно без документов. Среди водителей назревает бунт», — отметила она.