У «Зенита» кризис. Петербуржцы проиграли слабому «Оренбургу», пропустив три гола в первом тайме

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» / ТАСС Поделиться Поделиться





«Зенит» неожиданно проиграл на выезде «Оренбургу» — команде, которую называли фарм-клубом петербуржцев. Отдел спорта «Фонтанки» — о самой громкой сенсации чемпионата.

Почему «Оренбург» считался фарм-клубом

Футбольный клуб «Оренбург» с момента его выхода в РПЛ называли фарм-клубом «Зенита». Причины понятны: обе команды по факту спонсирует «Газпром». У «Оренбурга» финансирование идет через дочку «Газпром добыча Оренбург». Плюс между клубами регулярно проходят сделки с игроками, самой громкой из которых стала покупка Алексея Сутормина в 2019 году за 50 тысяч рублей, хотя трансферная стоимость футболиста оценивалась в 3,5 млн евро. Ну и последнее: с 2016 года «Зенит» всего раз терял очки в матчах против «Оренбурга». Случилось это в 28 туре чемпионата, когда сине-бело-голубые уже обеспечили себе золото. И вот теперь такая сенсация.

Была ли надежда у «Оренбурга»

«Мы не планируем закрываться, будем играть в свою игру, как обычно. Вторым номером — такого точно не будет, тем более дома играем. Думаю, все знают, что мы не обыгрывали «Зенит», поэтому попробуем эту тенденцию сломать», — обещал за сутки до игры защитник «Оренбурга» Данила Хотулев.

«Я бы не сказал, что самый непростой матч. Сезон показывает, что для нас все матчи непростые. Все зависит только от нас: как мы настроимся, как подойдем к этой игре. Если все отнесутся на 100 процентов, то результат будет», — пообещал нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев. Именно он начал легендарное восхождение своей команды в этой игре.



Ну и добавим, что по трансферной стоимости состав «Оренбурга» почти в семь раз дешевле: 22,9 млн евро против 153,43 млн евро у «Зенита». После 9 туров оренбуржцы шли на 13 строчке (2 победы, 2 ничьи, 5 поражений), а петербуржцы — на третьей (5 побед, 2 ничьи, 2 поражения). С точки зрения цифр, надежд у хозяев поля не было, но жизнь — лучший драматург.

Как это случилось

Начиналось все для «Зенита» неплохо. Уже на второй минуте забил Густаво Мантуан. Круговой шел с мячом на левом фланге, сделал передачу в центр штрафной, Мантуан обработал и шикарно пробил низом в ближний угол. Казалось, это начало очередной победы «Зенита» над фарм-клубом.



Однако дальше для петербуржцев все пошло совсем не по плану. Спустя пять минут «Оренбург» сравнял, благодаря голу того самого Дмитрия Воробьева. Брайан Мансилья отдал подачу с левого фланга, Воробьев находился рядом с двумя защитниками, но нашел возможность точно пробить головой.



На 25 минуте «Оренбург» неожиданно вышел вперед. Иван Башич подал угловой, Воробьев на ближней штанге сделал скидку на Матиаса Переса в центр вратарской, и тот переправил мяч. Вратарь «Зенита» Александр Васютин был бессилен что-то сделать.



Третий гол побывал в воротах «Зенита» на 36 минуте. Максим Сидоров подключился к атаке слева, сделал передачу в центр на Юрия Ковалева, а тот в штрафной успел скинуть под удар Брайану Мансилье. Аргентинец идеально пробил в дальний угол.



У «Зенита» были моменты, и их было много, но реализация у подопечных Сергея Семака в последнее время сильно хромает. По итогу петербуржцы в четыре с лишним раза перебили «Оренбург», нанеся в створ ворот соперника 14 ударов. У «Оренбурга» всего три удара и все три попали в цель.

Итог 3:1 в пользу «Оренбурга». Первая победа над «Зенитом» в истории оренбургской команды.

Какие еще антирекорды установил «Зенит»

«Зенит» пропустил три мяча в первом тайме матча чемпионата России впервые с марта 2007 года. В последний раз петербуржцы пропускали три гола до перерыва в матче РПЛ от «Спартака» 16 лет назад.



«Зенит» выиграл лишь один матч из четырех последних в чемпионате России. В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Сочи».



У «Зенита» 17 очков после 10 матчей чемпионата. Это худший старт петербургской команды в РПЛ с сезона-2011/12, когда было 16 очков. При Семаке клуб ранее никогда не набирал меньше 21 очка.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

