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    В Петербурге сотрудник полиции вылез на карниз, чтобы спасти обнаженную женщину

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    42 комментария

    Страшный шаг не дал сделать сотрудник полиции обнаженной женщине в Красногвардейском районе.

    Сержант полиции Евгений Павленко прибыл по вызову к дому 17/3 по Индустриальному проспекту накануне около пяти дня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД. Соседи сообщили о страшной картине, которую увидели из окна, — женщина готовится к суициду.

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    Павленко пытался вытащить женщину, которую мать держала за руки, но та сопротивлялась. Тогда полицейский принял решение выйти на парапет дома на 15 этаже. С помощью сотрудников МЧС он смог надеть на женщину страховочный ремень. И вытащить её через окно.

    Сержант Евгений Павленко
    Сержант Евгений ПавленкоФото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Девушку увезли медики для дальнейшего оказания психологической помощи.

    Сержант Евгений Павленко
    Сержант Евгений ПавленкоФото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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    Комментарии 42

    Гость30 Сен 2023 в 16:03
    Вот он человек, человечище! Не побоялся вылезти без страховки на 15 этаже, жизнь спас другому человеку, не только жизнь, но и душу ее. Всякие бывают обстоятельства в жизни, никогда нельзя отчаиваться, закрывается одна дверь, всегда открывается другая. Уныние-грех, никогда не унывайте, спасение всегда рядом, если вы верите в него.
    +1−0
    Гость30 Сен 2023 в 15:42
    Помощь не психологическая, а психиатрическая
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 15:38
    Полицейский молодец. Сам работаю на скорой, практически на каждом дежурстве приходится взаимодействовать. В последние 2-3 года и приезжают нам помочь намного быстрее, и сотрудники намного правильнее себя ведут, чем еще лет 10 назад. Уважение и признательность вам.
    +0−0
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