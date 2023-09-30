В Петербурге сотрудник полиции вылез на карниз, чтобы спасти обнаженную женщину

Страшный шаг не дал сделать сотрудник полиции обнаженной женщине в Красногвардейском районе.
Сержант полиции Евгений Павленко прибыл по вызову к дому 17/3 по Индустриальному проспекту накануне около пяти дня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД. Соседи сообщили о страшной картине, которую увидели из окна, — женщина готовится к суициду.
Павленко пытался вытащить женщину, которую мать держала за руки, но та сопротивлялась. Тогда полицейский принял решение выйти на парапет дома на 15 этаже. С помощью сотрудников МЧС он смог надеть на женщину страховочный ремень. И вытащить её через окно.
Девушку увезли медики для дальнейшего оказания психологической помощи.