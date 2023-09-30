«Зенит» сенсационно проиграл «Оренбургу», пропустив три мяча в первом тайме

Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч 10 тура чемпионата России против «Оренбурга», который проходил 30 сентября в Оренбурге на стадионе «Газовик». Петербургская команда уступила со счетом 1:3.
«Зенит» забил первым. На 2 минуте отличился Густаво Мантуан. Дальше забивал только «Оренбург». Забили Дмитрий Воробьев (7 минута), Матиас Перес (25) и Брайан Мансилья (36).
Добавим, что это первая в истории победа «Оренбурга» над «Зенитом». Всего у петербуржцев теперь три поражения в чемпионате, два из которых теперь идут подряд. С учетом Кубка России сине-бело-голубые не могут выиграть уже на протяжении трех матчей.
Следующим соперником «Зенита» станет «Балтика» в Кубке России. Матч пройдет 3 октября.