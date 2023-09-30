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    «Зенит» сенсационно проиграл «Оренбургу», пропустив три мяча в первом тайме

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    22 комментария

    Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч 10 тура чемпионата России против «Оренбурга», который проходил 30 сентября в Оренбурге на стадионе «Газовик». Петербургская команда уступила со счетом 1:3.

    «Зенит» забил первым. На 2 минуте отличился Густаво Мантуан. Дальше забивал только «Оренбург». Забили Дмитрий Воробьев (7 минута), Матиас Перес (25) и Брайан Мансилья (36).

    Добавим, что это первая в истории победа «Оренбурга» над «Зенитом». Всего у петербуржцев теперь три поражения в чемпионате, два из которых теперь идут подряд. С учетом Кубка России сине-бело-голубые не могут выиграть уже на протяжении трех матчей.

    Следующим соперником «Зенита» станет «Балтика» в Кубке России. Матч пройдет 3 октября.

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    Комментарии 22

    Гость30 Сен 2023 в 15:20
    каждый игрок Зенита получает за победу в матче 5 000 000 рублей-но в связи с сильной инфляцией не хотят за эти копейки особо ломаться
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 15:14
    Больше негров-миллиардеров в команду, жить станет веселее!
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 15:03
    Семак, вынь наконец руку из кормана во время матча, может поможет))
    +0−0
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