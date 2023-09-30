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    Знакомство на Суздальском озере стало уголовным делом для жителя Мурино

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    8 комментариев

    Мужчина стал фигурантом уголовного дела после летнего романа со школьницей.

    39-летний житель Выборгского района Петербурга пришел в полицию 22 сентября около девяти вечера, стало известно «Фонтанке» 30 сентября. По предварительной информации, он сообщил, что в июне этого года некий мужчина познакомился с его 14-летней дочерью на Суздальском озере. Пара уединилась.

    В полиции мужчина назвал данные соблазнителя.

    Подозреваемого, 24-летнего уроженца Ставропольского края, который сейчас живет в Мурино, задержали.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

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    Комментарии 8

    Гость30 Сен 2023 в 12:53
    На суздальском озере можно или с венерическими болезнями или с травматологией познакомиться.
    +1−0
    Гость30 Сен 2023 в 12:51
    Природа-возьмет свое,батяня.
    +2−2
    Гость30 Сен 2023 в 12:38
    Куда запропастился этот любитель ставок? 🥱
    +0−3
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