Знакомство на Суздальском озере стало уголовным делом для жителя Мурино

Мужчина стал фигурантом уголовного дела после летнего романа со школьницей.



39-летний житель Выборгского района Петербурга пришел в полицию 22 сентября около девяти вечера, стало известно «Фонтанке» 30 сентября. По предварительной информации, он сообщил, что в июне этого года некий мужчина познакомился с его 14-летней дочерью на Суздальском озере. Пара уединилась.

В полиции мужчина назвал данные соблазнителя.

Подозреваемого, 24-летнего уроженца Ставропольского края, который сейчас живет в Мурино, задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».