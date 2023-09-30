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    Ливневые дожди затопили Нью-Йорк. Из вольера в зоопарке удрала самка морского льва Салли

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    3 комментария
    Фото: кадр из видео / About Nature / YouTube
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    Сильнейшие дожди обрушились на Нью-Йорк в минувшую пятницу. За три часа выпала месячная норма осадков. В городе затопило основные магистрали и метро, из-за чего пришлось закрыть 10 линий метро. Аэропорты откладывали рейсы.

    Автор: видео / CNBC Television / YouTube

    Проливным дождем затопило зоопарк Центрального парка, пишет 30 сентябряThe New York Times. В результате чего сбежала самка морского льва по кличке Салли. Она смогла выплыть из вольера и принялась исследовать территорию вокруг. Затем она присоединилась к компании двух других морских львов в бассейне.

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    Вода в зоопарке спала к трем часам дня. Персонал и животные не пострадали.

    Автор: видео / Guardian News / YouTube

    Губернатор штата Кэти Хочул объявила чрезвычайное положение, призвав жителей городов не покидать дома.

    Фото: кадр из видео / About Nature / YouTube

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    Комментарии 3

    Гость30 Сен 2023 в 13:26
    В помощь им фраза чиновников Курортного р-на: " вода уйдет сама"...
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 13:17
    666
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 13:05
    Не понимаю людей которые катаются по таким лужам снимают видео и радуются..они про гидроудар ченибудь слышали..?..неужели не жаль свою машину..таки люди я уверен и масло раз в два года меняют в двигателе..тчк
    +0−0
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