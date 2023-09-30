Ливневые дожди затопили Нью-Йорк. Из вольера в зоопарке удрала самка морского льва Салли

Сильнейшие дожди обрушились на Нью-Йорк в минувшую пятницу. За три часа выпала месячная норма осадков. В городе затопило основные магистрали и метро, из-за чего пришлось закрыть 10 линий метро. Аэропорты откладывали рейсы.
Автор: видео / CNBC Television / YouTube
Проливным дождем затопило зоопарк Центрального парка, пишет 30 сентябряThe New York Times. В результате чего сбежала самка морского льва по кличке Салли. Она смогла выплыть из вольера и принялась исследовать территорию вокруг. Затем она присоединилась к компании двух других морских львов в бассейне.
Вода в зоопарке спала к трем часам дня. Персонал и животные не пострадали.
Автор: видео / Guardian News / YouTube
Губернатор штата Кэти Хочул объявила чрезвычайное положение, призвав жителей городов не покидать дома.