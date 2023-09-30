Два каршеринга не поделили дорогу на севере Петербурга. Водителя увезли с простреленной головой

Дорожный конфликт на севере Петербурга закончился стрельбой в Приморском районе Петербурга.
Инцидент произошел 28 сентября около десяти вечера у дома 115, корпус 1 по улице Савушкина, стало известно «Фонтанке» 30 сентября. По предварительной информации, водитель каршерингового «Фольксвагена Поло» выстрелил в открытое окно автомобиля Exeed LX.
Пострадавшего, 26-летнего местного жителя, увезли в больницу с травмой головы в состоянии средней тяжести.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
хулиганство».