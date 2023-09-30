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    Два каршеринга не поделили дорогу на севере Петербурга. Водителя увезли с простреленной головой

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    4 комментария

    Дорожный конфликт на севере Петербурга закончился стрельбой в Приморском районе Петербурга.

    Инцидент произошел 28 сентября около десяти вечера у дома 115, корпус 1 по улице Савушкина, стало известно «Фонтанке» 30 сентября. По предварительной информации, водитель каршерингового «Фольксвагена Поло» выстрелил в открытое окно автомобиля Exeed LX.

    Пострадавшего, 26-летнего местного жителя, увезли в больницу с травмой головы в состоянии средней тяжести.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    хулиганство».

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    Комментарии 4

    Гость30 Сен 2023 в 13:32
    Это не хулиганство, а покушение на убийство.
    +0−0
    Плисскин30 Сен 2023 в 12:56
    Хулиганство. :)
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 12:38
    опять коренные на каршерингах озорничают
    +1−3
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