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    Юные «Шерлоки Холмсы» поймали в Петербурге иностранца, который писал в сети непристойности их подруге

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    16 комментариев

    Иностранца задержали в Невском районе Петербурга за развратную переписку со школьницей. На встречу 24-летнего гражданина Узбекистана выманили подростки, знакомые с жертвой, стало известно «Фонтанке» 30 сентября. Попался приезжий около восьми вечера 28 сентября у дома на улице Дыбенко. Об этом в полицию сообщили очевидцы.

    Иностранца задержал прибывший на место наряд полиции. По предварительной информации, в конце сентября мужчина связался в сети с 12-летней девочкой и слал ей развратные сообщения.

    Когда его доставили в отдел полиции, то выяснилось, что на территории РФ он находится незаконно. Был составлен соответствующий протокол об административном правонарушении. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

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    Комментарии 16

    Заливщик голосовых планок30 Сен 2023 в 12:52
    По айпи вычислили. Молодцы! Но, возникает вопрос - почему их 12-летняя подруга (кстати, им самим по сколько лет?) сразу не вбанила 24-летнего юговосточного жителя?
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 12:43
    Гражданам запрещено заниматься ОРМ, по сути это они и есть, можно под статью подтянуть. Пацаны ищите адвоката пока не поздно. Гражданам на законном основании разрешено быть только потерпевшими.
    +0−1
    Гость30 Сен 2023 в 12:42
    Попробовал бы иностранец на своей родине написать подобное , чтобы там с ним сделали ? В Беларуси и Украине нет незаменимых высокообразованных и прекрасно обходятся !
    +0−0
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