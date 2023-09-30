Юные «Шерлоки Холмсы» поймали в Петербурге иностранца, который писал в сети непристойности их подруге

Иностранца задержали в Невском районе Петербурга за развратную переписку со школьницей. На встречу 24-летнего гражданина Узбекистана выманили подростки, знакомые с жертвой, стало известно «Фонтанке» 30 сентября. Попался приезжий около восьми вечера 28 сентября у дома на улице Дыбенко. Об этом в полицию сообщили очевидцы.



Иностранца задержал прибывший на место наряд полиции. По предварительной информации, в конце сентября мужчина связался в сети с 12-летней девочкой и слал ей развратные сообщения.

