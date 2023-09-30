Под Петербургом маневр с обочины отправил в больницу двух подростков

«Фольксваген» врезался в машину с подростками в Ломоносовском районе области. ДТП произошло накануне около пяти дня на 32 километре автодороги Анташи-Ропша-Красное Село, стало известно «Фонтанке» 30 сентября.

По предварительной информации, 29-летний водитель «Фольксвагена Кадди» пытался быстро развернуться с обочины и врезался в проезжавший мимо «ВАЗ-21140». За рулем «Лады» был 19-летний водитель. В аварии пострадали его пассажиры — 15 и 16 лет.

Обоих увезли в больницу с травмами в состоянии средней тяжести.

Водитель «Фольксвагена» к административной ответственности за нарушения ПДД в этом году не привлекался. А вот 19-летний водитель уже успел в этом году получить три штрафа.