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    Под Петербургом маневр с обочины отправил в больницу двух подростков

    2022
    1 комментарий

    «Фольксваген» врезался в машину с подростками в Ломоносовском районе области. ДТП произошло накануне около пяти дня на 32 километре автодороги Анташи-Ропша-Красное Село, стало известно «Фонтанке» 30 сентября.

    По предварительной информации, 29-летний водитель «Фольксвагена Кадди» пытался быстро развернуться с обочины и врезался в проезжавший мимо «ВАЗ-21140». За рулем «Лады» был 19-летний водитель. В аварии пострадали его пассажиры — 15 и 16 лет.

    Обоих увезли в больницу с травмами в состоянии средней тяжести.

    Водитель «Фольксвагена» к административной ответственности за нарушения ПДД в этом году не привлекался. А вот 19-летний водитель уже успел в этом году получить три штрафа.

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    Комментарии 1

    Гость30 Сен 2023 в 12:04
    Краш-тест: немецкое качество против хваленых нано-технологий гиперзвука
    +0−0
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