Октябрь в Петербурге начнется с дождей и похолодания

Петербург накрыла облачная гряда холодного атмосферного фронта. В городе будет дождливо. Погода будет постепенно становиться все прохладнее
Температура воздуха составит +17…+19°, по области +15…+20°. Ветер юго-западный 5–10 м/с, пишет 30 сентября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В воскресенье, 1 октября, ожидаются кратковременные дожди и уже +14…+16°.
Накануне петербуржцев предупредили о потенциально опасной погоде. С восьми утра до восьми часов вечера в городе усилится ветер. Порывы будут достигать 15 м/с.