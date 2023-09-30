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    Октябрь в Петербурге начнется с дождей и похолодания

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    13 комментариев

    Петербург накрыла облачная гряда холодного атмосферного фронта. В городе будет дождливо. Погода будет постепенно становиться все прохладнее

    Температура воздуха составит +17…+19°, по области +15…+20°. Ветер юго-западный 5–10 м/с, пишет 30 сентября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В воскресенье, 1 октября, ожидаются кратковременные дожди и уже +14…+16°.

    Накануне петербуржцев предупредили о потенциально опасной погоде. С восьми утра до восьми часов вечера в городе усилится ветер. Порывы будут достигать 15 м/с.

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    Комментарии 13

    Coulthard30 Сен 2023 в 10:23
    О, комменты читают, исправили оперативно!)))
    +0−0
    zelf30 Сен 2023 в 10:22
    Високосный сентябрь.
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 10:20
    "Потенциально опасная погода"...
    Не нагнетайте, без вас тошно.
    +0−0
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