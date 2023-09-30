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    Путин поздравил граждан с Днем воссоединения

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    2 комментария

    Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, видеообращение президента России ровно в полночь опубликовано на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что ровно год назад, 30 сентября, были подписаны договоры о принятии в состав России четырёх новых субъектов Федерации.

    «Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами, проявили мужество и непреклонный характер», — сказал президент.

    Путин назвал выбор жителей новых регионов «свободным и однозначным».

    И поблагодарил всех граждан страны за сплочённость и патриотический настрой.

    «Мы — один народ и вместе всё преодолеем, ответим на любые вызовы», — резюмировал президент России.

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    ПутинДень воссоединения
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    Комментарии 2

    Гость30 Сен 2023 в 01:08
    Рекордное число санкций наложенных на страну и признание 11 стран из 193 это оказывается "полное соответствие с международными нормами".
    ЭТО ОН КАК СЧИТАЛ
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 01:05
    Друзья, Господа, Товарищи, давайте не будем валять дурака, очевидно же уже всем давно, что нет никакого Путина с его "поздравлениями", а.. - есть группа хреновых "сценаристов", которые "считают", что это кино не будет разоблачено самым ужасным образом и, имена, фамилии и отчества этих "сценаристов" - совсем не секрет! )
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