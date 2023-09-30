Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, видеообращение президента России ровно в полночь опубликовано на сайте Кремля.



Путин напомнил, что ровно год назад, 30 сентября, были подписаны договоры о принятии в состав России четырёх новых субъектов Федерации.



«Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами, проявили мужество и непреклонный характер», — сказал президент.



Путин назвал выбор жителей новых регионов «свободным и однозначным».

