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    Суд в Москве арестовал главу администрации Сертолово. Путь в СИЗО он проделал из больницы под Петербургом

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    8 комментариев

    По делу о растрате Басманный районный суд Москвы отправил под стражу главу администрации Сертолово Юрия Ходько. В таком же статусе его заместитель.

    Как сообщает 47news, Ходько арестовали 29 сентября. Дело касается оборота земельных участков. Вероятно, оно связано с выделением земель Минобороны десять лет назад бывшим главой администрации Всеволожского района. Два года назад его тоже увезли в Москву и арестовали, но не так давно вернули в Ленобласть под домашний арест.

    Кроме Ходько, в СИЗО Басманный суд отправил его заместителя, Надежду Рудь.

    Два дня назад в здании администрации прошли обыски, после которых Ходько пропал — где он никто на работе не знал. Позже выяснилось, что чиновника под конвоем увезли в больницу с высоким давлением. Накануне днем стало ясно, что оттуда его забрали на допрос следователи из столицы.

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    Комментарии 8

    Гость30 Сен 2023 в 01:14
    С такими фамилиями?! Всё закономерно и ожидаемо, господа! Ахахаха!
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 00:33
    Танковую часть хоть не продал ?
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 00:15
    Та сторона вся криминальная..помню раньше там форды угоняли..я помню еще очень хотел купить себе новенький форд (он так вкусно пахнет когда новенький) в те года правда денег не было..но сказали лучше не бери..угонят во Всеволожск..а Сертолово там не далеко..ищи свищи потом..тчк
    +0−0
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