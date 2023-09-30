Суд в Москве арестовал главу администрации Сертолово. Путь в СИЗО он проделал из больницы под Петербургом

По делу о растрате Басманный районный суд Москвы отправил под стражу главу администрации Сертолово Юрия Ходько. В таком же статусе его заместитель.



Как сообщает 47news, Ходько арестовали 29 сентября. Дело касается оборота земельных участков. Вероятно, оно связано с выделением земель Минобороны десять лет назад бывшим главой администрации Всеволожского района. Два года назад его тоже увезли в Москву и арестовали, но не так давно вернули в Ленобласть под домашний арест.

Кроме Ходько, в СИЗО Басманный суд отправил его заместителя, Надежду Рудь.