Зарплаты вырастут на 10,5%. Кому ждать прибавки

1 октября в России пройдет масштабная индексация зарплат. В силу вступят сразу два документа: постановление Правительства РФ о повышении окладов силовикам, а также указ Владимира Путина об индексации зарплат госслужащих. Но зарплаты поднимут и всем остальным — по крайней мере, должны по закону. Рассказываем о том, кто будет получать больше денег.

Оклады повысят согласно постановлению Правительства РФ от 28 июня 2023 года № 1046 . В документе указано, что зарплаты поднимут:

В том числе по указу Владимира Путина отдельные категории госслужащих получат прибавку к зарплате в 5,5%. Оклад поднимут лицам, «замещающим государственные должности Российской Федерации». Также повышение коснется:

Правительство также поручило МВД пересмотреть пенсии бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.

Правительство также поручило МВД пересмотреть пенсии бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.



Все остальные

Если вы не министр, военный или президент, то зарплату вам всё равно должны поднять. По закону все организации обязаны ежегодно проводить индексацию зарплаты в связи с ростом цен на товары и услуги.

