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    Зарплаты вырастут на 10,5%. Кому ждать прибавки

    В октябре миллионы россиян станут получать больше денег

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    14 комментариев
    Зарплаты проиндексируют уже в следующем месяце
    Зарплаты проиндексируют уже в следующем месяцеФото: Артём Устюжанин / E1.RU
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    1 октября в России пройдет масштабная индексация зарплат. В силу вступят сразу два документа: постановление Правительства РФ о повышении окладов силовикам, а также указ Владимира Путина об индексации зарплат госслужащих. Но зарплаты поднимут и всем остальным — по крайней мере, должны по закону. Рассказываем о том, кто будет получать больше денег.

    Силовики получат прибавку в 10,5%

    Оклады повысят согласно постановлению Правительства РФ от 28 июня 2023 года № 1046. В документе указано, что зарплаты поднимут:

    • военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
    • проходящим военную службу по контракту;
    • сотрудникам Росгвардии;
    • сотрудникам полиции;
    • сотрудникам органов внутренних дел (ОВД);
    • сотрудникам уголовно-исполнительной системы (ФСИН);
    • сотрудникам принудительного исполнения (ФССП);
    • сотрудникам федеральной противопожарной службы;
    • сотрудникам таможни;
    • начальникам органов федеральной фельдъегерской связи.

    Правительство также поручило МВД пересмотреть пенсии бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.


    Госслужащим зарплаты повысят на 5,5%

    В том числе по указу Владимира Путина отдельные категории госслужащих получат прибавку к зарплате в 5,5%. Оклад поднимут лицам, «замещающим государственные должности Российской Федерации». Также повышение коснется:

    • президента РФ;
    • премьер-министра;
    • зампреда Совбеза;
    • заместителей глав правительства;
    • министров;
    • руководства и членов ЦИК;
    • уполномоченного по правам человека.

    Правительство также поручило МВД пересмотреть пенсии бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.

    Все остальные

    Если вы не министр, военный или президент, то зарплату вам всё равно должны поднять. По закону все организации обязаны ежегодно проводить индексацию зарплаты в связи с ростом цен на товары и услуги.

    Каждый работодатель должен самостоятельно оценить, какая была инфляция в этом году, насколько вырос минимальный размер оплаты труда, и исходя из этого принять решение об индексации. Напомним, что в январе 2023 года МРОТ был увеличен до 16 242 рублей, а инфляция в годовом исчислении официально составила 5,13%.

    Закон не уточняет, нужно ли индексировать всю зарплату или только оклад, оставляя это на усмотрение работодателя. Информация об этом должна быть прописана в локальных нормативных актах, закрепленных в трудовом или коллективном договоре.

    Если ваше начальство отказывается индексировать зарплату, то вы вправе пожаловаться в госинспекцию труда или обратиться в суд. В результате можно отсудить неплохую сумму — например, в этом материале мы рассказывали, как мужчина отсудил у завода 4,5 миллиона рублей за то, что ему не повышали зарплату пять лет.

    Зарплаты проиндексируют уже в следующем месяце
    Зарплаты проиндексируют уже в следующем месяцеФото: Артём Устюжанин / E1.RU

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    Комментарии 14

    Гость30 Сен 2023 в 16:23
    Рабам - кнут .
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 16:16
    Каждый работодатель должен САМ оценить уровень инфляции и рост МРОТ? То есть они растут на разные суммы на усмотрение работодателя??? 🤔
    +0−0
    27488389530 Сен 2023 в 16:15
    Кому ждать прибавки?
    Царской охранке.
    Статью можно не читать.
    +1−0
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