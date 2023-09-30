Зарплаты вырастут на 10,5%. Кому ждать прибавки

1 октября в России пройдет масштабная индексация зарплат. В силу вступят сразу два документа: постановление Правительства РФ о повышении окладов силовикам, а также указ Владимира Путина об индексации зарплат госслужащих. Но зарплаты поднимут и всем остальным — по крайней мере, должны по закону. Рассказываем о том, кто будет получать больше денег.
Силовики получат прибавку в 10,5%
Оклады повысят согласно постановлению Правительства РФ от 28 июня 2023 года
- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
- проходящим военную службу по контракту;
- сотрудникам Росгвардии;
- сотрудникам полиции;
- сотрудникам органов внутренних дел (ОВД);
- сотрудникам уголовно-исполнительной системы (ФСИН);
- сотрудникам принудительного исполнения (ФССП);
- сотрудникам федеральной противопожарной службы;
- сотрудникам таможни;
- начальникам органов федеральной фельдъегерской связи.
Правительство также поручило МВД пересмотреть пенсии бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.
Госслужащим зарплаты повысят на 5,5%
В том числе по указу Владимира Путина отдельные категории госслужащих получат прибавку к зарплате в 5,5%. Оклад поднимут лицам, «замещающим государственные должности Российской Федерации». Также повышение коснется:
- президента РФ;
- премьер-министра;
- зампреда Совбеза;
- заместителей глав правительства;
- министров;
- руководства и членов ЦИК;
- уполномоченного по правам человека.
Правительство также поручило МВД пересмотреть пенсии бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.
Все остальные
Если вы не министр, военный или президент, то зарплату вам всё равно должны поднять. По закону все организации обязаны ежегодно проводить индексацию зарплаты в связи с ростом цен на товары и услуги.
Каждый работодатель должен самостоятельно оценить, какая была инфляция в этом году, насколько вырос минимальный размер оплаты труда, и исходя из этого принять решение об индексации. Напомним, что в январе 2023 года МРОТ был увеличен до
Закон не уточняет, нужно ли индексировать всю зарплату или только оклад, оставляя это на усмотрение работодателя. Информация об этом должна быть прописана в локальных нормативных актах, закрепленных в трудовом или коллективном договоре.
Если ваше начальство отказывается индексировать зарплату, то вы вправе пожаловаться в госинспекцию труда или обратиться в суд. В результате можно отсудить неплохую сумму — например, в этом материале мы рассказывали, как мужчина отсудил у завода 4,5 миллиона рублей за то, что ему не повышали зарплату пять лет.