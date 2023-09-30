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    Алоэ на самом деле опасное: 11 комнатных растений, которые нельзя держать дома

    Мы видим их каждый день и даже не подозреваем, насколько они опасны

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    5 комментариев
    Цветы для дома нужно выбирать тщательно
    Цветы для дома нужно выбирать тщательноФото: Ксения Филимонова / IRCITY.RU
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    Конечно, комнатные растения дома очень полезны — они и воздух насыщают кислородом, и просто радуют глаз. Некоторые из них лекарственные, с их помощью можно укреплять иммунитет и заживлять раны. Но есть вероятность, что безобидный красивый цветок на самом деле очень опасен и ядовит. Вместе со специалистами выяснили, какие комнатные растения лучше не держать дома.

    Филодендрон

    Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматовенеролог Роман Иванов отметил, что большинство популярных комнатных растений относятся к семейству ароидных — многие из них содержат ядовитый сок:

    — В их число входит, например, филодендрон — популярный цветок у многих любителей домашних растений. Его сок может спровоцировать развитие контактного дерматита — кожа краснеет, зудит, на ней могут появиться наполненные жидкостью пузырьки. Так что пересаживать его и даже обрывать листья голыми руками ни в коем случае нельзя.

    Филодендрон очень популярен, но и очень опасен
    Филодендрон очень популярен, но и очень опасенФото: TheFloracle / Wikimedia.org
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    Если случайно съесть листья филодендрона, могут появиться неприятные симптомы: жжение во рту и в горле, тошнота, рвота, боль в животе, диарея.

    Лилии

    Лилии — красивые цветы, которыми часто украшают помещения. Особенно эффектно они смотрятся в спальнях и детских. При этом растения источают очень сильный аромат, который может вызвать головные боли, головокружения и обмороки.

    Сингониум

    Другое потенциально опасное растение — сингониум. Его сок вызывает ожог на коже, а если попадет внутрь — появится рвота.

    Не стоит жевать листья сингониума
    Не стоит жевать листья сингониумаФото: Jerzy Opioła / Wikimedia.org
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    Спатифиллум

    Спатифиллум, или «женское счастье», тоже токсичен. Цветок содержит оксалат кальция, который вызывает сильное раздражение на слизистой оболочке рта и желудка. Отравление этим веществом можно заподозрить по сильной боли в животе, тошноте, рвоте и диарее, — рассказал Роман Иванов.

    Листья спатифиллума очень токсичны
    Листья спатифиллума очень токсичныФото: Татьяна Кривенко / NGS.RU
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    Каладиум, диффенбахия и эпипремнум

    Точно так же на организм человека влияет сок каладиума, диффенбахии и эпипремнума золотистого.

    Сок эпипремнума — раскидистого вьющегося растения с красивым узором на листьях — вызывает серьезные химические ожоги на коже. Кроме того, он может привести к отеку полости рта, рвоте, сильным спазмам в животе и диарее.

    Сок диффенбахии может привести к рвоте
    Сок диффенбахии может привести к рвотеФото: AJ West / Wikimedia.org
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    А сок эпипремнума оставит на коже серьезные ожоги
    А сок эпипремнума оставит на коже серьезные ожогиФото: Spnq / Wikimedia.org
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    Каладиум, известный в обиходе как «слоновьи уши» или «ангельские крылья», — эффектное растение с ярко-красными и розовыми листьями, по форме напоминающими сердечки. При этом он также содержит оксалаты кальция, вызывающие жжение и отек слизистых оболочек. Известны случаи, когда поедание листьев, стеблей или цветков каладиума приводило к полной блокировке дыхательных путей и, как следствие, к летальному исходу.

    Каладиум в пищу непригоден — можно получить отек слизистых, а то и вовсе умереть
    Каладиум в пищу непригоден — можно получить отек слизистых, а то и вовсе умеретьФото: Derek Ramsey / Wikimedia.org
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    Фикус

    Фикус — еще один неоднозначный гость в квартирах и домах. С одной стороны, это красивое и неприхотливое растение, которое будет радовать глаз и украшать интерьер круглый год. С другой — фикус может навредить здоровью. Его сок очень токсичен и может спровоцировать дерматит. А съеденный листок может вызвать весь спектр проблем с ЖКТ: рвоту или диарею.

    Сансевиерия и замиокулькас

    Сок, который выделяют листья сансевиерии и замиокулькаса, может вызвать аллергическую реакцию. Так что людям, склонным к аллергии, с этими растениями лучше не контактировать.

    Сансевиерию лучше не заводить аллергикам
    Сансевиерию лучше не заводить аллергикамФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    То же самое касается и замиокулькаса
    То же самое касается и замиокулькасаФото: Денис Полуэктов / E1.RU
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    Алоэ

    — Даже алоэ, которое традиционно считается полезным комнатным растением, может причинить вред, — отметил Роман Иванов. — Сок этого растения действительно используют для лечения трещин и ссадин и ожогов благодаря его свойству стимулировать процессы заживления ран и регенерации кожи. Но при попадании внутрь он может спровоцировать расстройство пищеварения — тошноту, рвоту и диарею. Особенно опасно растение для маленьких детей, которые любят всё попробовать на вкус.

    Вред может причинить даже алоэ
    Вред может причинить даже алоэФото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    Как обезопасить себя

    Дерматовенеролог Роман Иванов дал несколько советов, как нужно ухаживать за подобными растениями, чего стоит опасаться и что нужно делать, если все-таки произошел контакт с ядовитыми растениями:

    • выбирая растения при покупке, нужно обязательно поинтересоваться, не ядовитые ли они;
    • если растения ядовитые, ухаживать за ними нужно внимательно и осторожно. Пересаживать и обрывать листья нужно только в длинных резиновых перчатках. При этом нельзя тереть глаза и прикасаться к лицу, чтобы токсичный сок не попал на кожу и слизистые оболочки;
    • если ядовитый сок всё же попал на кожу, пораженный участок нужно промыть большим количеством воды, обработать спиртовым антисептиком и принять антигистаминные. Чистым спиртом кожу протирать нельзя — он подсушивает и может усилить раздражение;
    • если ожог сильный, нужно обратиться за помощью к специалисту. Так же стоит поступить, если ядовитый сок попал на слизистую глаз или листья растения оказались во рту у ребенка.
    Цветы для дома нужно выбирать тщательно
    Цветы для дома нужно выбирать тщательноФото: Ксения Филимонова / IRCITY.RU
    Филодендрон очень популярен, но и очень опасен
    Филодендрон очень популярен, но и очень опасенФото: TheFloracle / Wikimedia.org
    Не стоит жевать листья сингониума
    Не стоит жевать листья сингониумаФото: Jerzy Opioła / Wikimedia.org
    Листья спатифиллума очень токсичны
    Листья спатифиллума очень токсичныФото: Татьяна Кривенко / NGS.RU
    Сок диффенбахии может привести к рвоте
    Сок диффенбахии может привести к рвотеФото: AJ West / Wikimedia.org
    А сок эпипремнума оставит на коже серьезные ожоги
    А сок эпипремнума оставит на коже серьезные ожогиФото: Spnq / Wikimedia.org
    Каладиум в пищу непригоден — можно получить отек слизистых, а то и вовсе умереть
    Каладиум в пищу непригоден — можно получить отек слизистых, а то и вовсе умеретьФото: Derek Ramsey / Wikimedia.org
    Сансевиерию лучше не заводить аллергикам
    Сансевиерию лучше не заводить аллергикамФото: Дарья Селенская / Городские порталы
    То же самое касается и замиокулькаса
    То же самое касается и замиокулькасаФото: Денис Полуэктов / E1.RU
    Вред может причинить даже алоэ
    Вред может причинить даже алоэФото: Дарья Селенская / Городские порталы

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    Комнатные растения
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    Комментарии 5

    Петя Мойкин30 Сен 2023 в 20:34
    Какое растение ест автор, перед написанием подобных опусов?
    +1−0
    Гость30 Сен 2023 в 20:25
    Вывод:не жрите домашние растения!
    +2−0
    Гость30 Сен 2023 в 20:22
    Да надо же - оказывается подавляющее большинство растений, семейства Ароидные (а почти все из перечисленных именно они) в том или ином виде ядовиты! Надо же какая новость!

    По сути - не надо жути наводить. В нормальных условиях они не опасны. А индивидумы, которые их завариваю, едят, натираются соком... Ну и славненько. Примия Дарвина их ждет.

    Вообще практически все растения используют химическое оружие. Ну нет у них ног, чтобы убежать или зубов чтобы кусаться. Им ничего другого не остается. Это надо просто принять и перестать бояться. Иначе придется отказаться даже от чая и кофе.
    +2−0
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