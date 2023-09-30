Помогите тринадцатилетней Василисе встать на ноги

Когда Василиса родилась, врачи говорили, что она останется лежачим инвалидом — девочка перенесла кровоизлияние в мозг. Однако благодаря усилиям мамы она к пяти годам даже стала ходить с поддержкой. Но после операции на тазобедренных суставах пришлось всё начинать заново. Сейчас девочке необходим реабилитационный курс и откладывать его нельзя. Только бесплатно получить лечение сейчас невозможно.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Василиса Сафронова, 13 лет.



Детский церебральный паралич.

Требуется курс реабилитационного лечения. Стоимость 230 452 ₽

«Дочка родилась раньше срока, на седьмой день жизни перенесла тяжёлое кровоизлияние в мозг. Почти месяц её выхаживали в реанимации. Врачи говорили, что она останется лежачим инвалидом.

Но я не опустила руки: организовала лечение, курсы реабилитации и занятия с дефектологом. Это дало результат — Василиса ожила и постепенно научилась переворачиваться, ползать, затем села, начала ходить в ходунках, самостоятельно есть, рисовать. А к пяти годам стала ходить с поддержкой.



Но три года назад у дочки обнаружили вывих тазобедренных суставов. Её прооперировали, обе ножки загипсовали. Долгое время она была обездвижена, поэтому пришлось начать всё сначала: курсы физиотерапии, ЛФК и роботизированной механотерапии в Центре имени Альбрехта в Санкт-Петербурге. Всё это дало результаты, а затем с помощью читателей Русфонда мы приобрели вертикализатор. Спасибо всем большое! Василиса по несколько часов проводит в нём и учится стоять.

Недавно дочке сняли пластины, фиксирующие суставы, и врачи разрешили начать интенсивную реабилитацию. Но беда в том, что продолжить сейчас лечение в Центре имени Альбрехта за госсчёт не получится — надо ждать следующего года или платить самим. Но нам не осилить. Василиса уже столько перенесла, она настоящий боец. Помогите ей, пожалуйста!» Татьяна Сафронова, Орловская область.



Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):



«У Василисы детский церебральный паралич. Тяжесть заболевания и многократное хирургическое лечение резко ограничивают физические возможности ребёнка. Сейчас девочке необходим очередной курс реабилитационного лечения, направленный на разработку подвижности в суставах ног и вертикализацию».

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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

