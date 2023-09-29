В больницу из Технологического университета увезли кандидата наук с кровопотерей

Доцент факультета химии Технологического университета оказалась в больнице после того, как на работе на нее упала ваза. Женщина сильно порезала руку.



Как стало известно «Фонтанке», 76-летняя кандидат наук оказалась в хирургии Мариинской больницы 29 сентября. Около одиннадцати утра в здании института на Московском проспекте на нее упала ваза. Осколки вонзились в руку химика, у нее множество порезов и шок из-за сильной потери крови.

Женщина в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.