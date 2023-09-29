Восстановление сбережений граждан СССР снова хотят отложить

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении приостановки выплат по вкладам CCCР до 2027 года, передает 29 сентября ТАСС.



Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года.



Напомним, В 1995 году был принят закон, в соответствии с которым государство гарантирует восстановление сбережений, размещенных на вкладах в Сбербанке РФ до 20 июня 1991 года.



По задумке авторов закона, это планировалось сделать методом перевода в целевые долговые обязательства РФ с использованием так называемого «долгового рубля». Стоимость одного долгового рубля определяется относительно стоимости «необходимого социального набора».

