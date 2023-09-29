Восстановление сбережений граждан СССР снова хотят отложить

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении приостановки выплат по вкладам CCCР до 2027 года, передает 29 сентября ТАСС.
Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года.
Напомним, В 1995 году был принят закон, в соответствии с которым государство гарантирует восстановление сбережений, размещенных на вкладах в Сбербанке РФ до 20 июня 1991 года.
По задумке авторов закона, это планировалось сделать методом перевода в целевые долговые обязательства РФ с использованием так называемого «долгового рубля». Стоимость одного долгового рубля определяется относительно стоимости «необходимого социального набора».
Вот уже
Если компенсацию не откладывать, то только в 2024 году на эти цели понадобилось бы выделить из бюджета в 61,8 триллиона рублей (обычных, не «долговых»).