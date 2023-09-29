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    Восстановление сбережений граждан СССР снова хотят отложить

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    33 комментария

    Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении приостановки выплат по вкладам CCCР до 2027 года, передает 29 сентября ТАСС.

    Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года.

    Напомним, В 1995 году был принят закон, в соответствии с которым государство гарантирует восстановление сбережений, размещенных на вкладах в Сбербанке РФ до 20 июня 1991 года.

    По задумке авторов закона, это планировалось сделать методом перевода в целевые долговые обязательства РФ с использованием так называемого «долгового рубля». Стоимость одного долгового рубля определяется относительно стоимости «необходимого социального набора».

    Вот уже 20 лет восстановление сбережений советских граждан откладывается «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля», цитирует агентство пояснительную записку к проекту.

    Если компенсацию не откладывать, то только в 2024 году на эти цели понадобилось бы выделить из бюджета в 61,8 триллиона рублей (обычных, не «долговых»).

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    Компенсация вкладов СССР
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    Комментарии 33

    Гость29 Сен 2023 в 20:16
    Эти добровольно - никогда.
    +2−0
    Су Люк Ын29 Сен 2023 в 20:06
    недобрая Новость!
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 20:05
    Это будет до краха доллара или после?
    +3−0
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