За две минуты из отходов в ценный углеродный материал: ученые придумали, как утилизировать бытовой пластик

Способ повторного применения бытового пластика придумали в московском Институте нефтехимического синтеза имени Топчиева. Всего за две минуты его можно превратить в пористый углеродный материал, применяемый в нефтехимии, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

Для того, чтобы получить необходимый результат, ученые использовали растворитель — растворили пластиковый мусор в нагретом до 160 градусов диметилсульфате, это маслянистая жидкость с запахом лука. Дальше взяли щелочь— гидроксид калия, его используют для производства мыла и батареек. Начался гидролиз пластика, при этом образовался углекислый газ, который буквально вылетал из вещества, оставляя в нем каналы и полости. Так получился углеродный материал с микроскопическими порами.