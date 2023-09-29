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    Энергетический Петербург

    За две минуты из отходов в ценный углеродный материал: ученые придумали, как утилизировать бытовой пластик

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    2 комментария

    Способ повторного применения бытового пластика придумали в московском Институте нефтехимического синтеза имени Топчиева. Всего за две минуты его можно превратить в пористый углеродный материал, применяемый в нефтехимии, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

    Для того, чтобы получить необходимый результат, ученые использовали растворитель — растворили пластиковый мусор в нагретом до 160 градусов диметилсульфате, это маслянистая жидкость с запахом лука. Дальше взяли щелочь— гидроксид калия, его используют для производства мыла и батареек. Начался гидролиз пластика, при этом образовался углекислый газ, который буквально вылетал из вещества, оставляя в нем каналы и полости. Так получился углеродный материал с микроскопическими порами.

    Изначально процесс занял один-два часа, а выход полезного продукта достиг 20% от объема исходного сырья. Время можно сократить до двух минут, если не нагревать пластик до высокой температуры, а растворять его под действием инфракрасного излучения.

    Пористый материал может применяться как сорбент или носитель катализаторов в нефтехимии. Сейчас ученые как раз работают над катализаторами с наночастицами металлов на основе углеродного материала — их можно будет применять для получения водорода.

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    Комментарии 2

    Гость29 Сен 2023 в 17:56
    Можно пиролизом разложить пластик. Получается бензин, керосин, дизтопливо и мазут.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 17:39
    Да мусор нужно просто нейросеть сортировать
    +0−0
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