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    От джуна слышу! Проверьте, как вы знаете офисный сленг

    Или всё еще не отличаете митап от стендапа?

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    2 комментария
    Когда прошел наш тест без ошибок и стал работником месяца в офисе
    Когда прошел наш тест без ошибок и стал работником месяца в офисеСкриншот: кадр из сериала «Офис», авторы идеи — Грег Дэниелс, Рики Джервейс, Стивен Мерчант, 2005 г.
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    Мы всегда догадывались, что у всех менеджеров, айтишников и прочих офисных работников есть свой язык для общения. И из него на свет божий повылезало безбожное количество коворкингов, митапов, джунов и прочие лончи. Как выбраться из этого бестиария, мы не знаем. Может быть, вы нам поможете и расставите всё по своим местам?

    Премьер-министр Михаил Мишустин в свое время критиковал слово «воркшоп» и уверял, что в русском языке есть более достойные аналоги. А что вообще такое этот воркшоп?

    А что такое митап?

    На митапе коллеги бурно обсуждали штуку со странным названием — кипиай. Это что за зверь?

    Вам передали, что заказчик заапрувил новый дизайн. Это значит, что дизайн…

    «Асап» — четыре буквы, после которых порой в голову приходят мысли о японской технике для эмоционального восстановления. Что же обозначают эти буквы?

    Вас попросили прислать хайрезы. Что нужно отправить?

    Сможете угадать, что такое роудмап?

    «У нас новый джун», — сообщает в один прекрасный день руководитель сотрудникам. Кто-кто?

    Ваш коллега получил дэй-офф. Что это?

    Когда-нибудь слышали слово «аджайл»? Если да, то вы без труда должны вспомнить, что это такое.

    А знаете, кто такой дрип-мейкер?

    Коллеги объявили, что через 5 минут у них стендап. Чем они будут заниматься?

    Вся команда напряженно ждет лонч. Это еще что такое?

    Вас попросили поделиться своими консёрнами. Это чем еще?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    От джуна слышу! Проверьте, как вы знаете офисный сленг

    Пусть эти офисные работники сами разбираются в своем сленге! Вы человек простой, и все эти новомодные словечки вам чужды.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    От джуна слышу! Проверьте, как вы знаете офисный сленг

    Какие-то слова вам оказались знакомы, но в целом офисный сленг — это не про вас.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    От джуна слышу! Проверьте, как вы знаете офисный сленг

    Достойно! Хоть вы и не знаете добрую половину этих слов, но с какими-то всё равно сталкивались.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    От джуна слышу! Проверьте, как вы знаете офисный сленг

    Неплохой результат! Вам не понаслышке знакома работа в офисе, и лишь немногие слова остались загадкой.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    От джуна слышу! Проверьте, как вы знаете офисный сленг

    Вы настоящий офисный работник! И сами могли бы докинуть в этот тест еще пару-тройку каверзных словечек.

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    Когда прошел наш тест без ошибок и стал работником месяца в офисе
    Когда прошел наш тест без ошибок и стал работником месяца в офисеСкриншот: кадр из сериала «Офис», авторы идеи — Грег Дэниелс, Рики Джервейс, Стивен Мерчант, 2005 г.

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    Комментарии 2

    Гость29 Сен 2023 в 20:22
    Планктончик, а что по этому поводу говорила Госдума?
    +0−1
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