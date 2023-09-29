Мы всегда догадывались, что у всех менеджеров, айтишников и прочих офисных работников есть свой язык для общения. И из него на свет божий повылезало безбожное количество коворкингов, митапов, джунов и прочие лончи. Как выбраться из этого бестиария, мы не знаем. Может быть, вы нам поможете и расставите всё по своим местам?
От джуна слышу! Проверьте, как вы знаете офисный сленг
Или всё еще не отличаете митап от стендапа?
29 сентября 2023, 20:07
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Премьер-министр Михаил Мишустин в свое время критиковал слово «воркшоп» и уверял, что в русском языке есть более достойные аналоги. А что вообще такое этот воркшоп?
Когда-нибудь слышали слово «аджайл»? Если да, то вы без труда должны вспомнить, что это такое.
Пусть эти офисные работники сами разбираются в своем сленге! Вы человек простой, и все эти новомодные словечки вам чужды.
Какие-то слова вам оказались знакомы, но в целом офисный сленг — это не про вас.
Достойно! Хоть вы и не знаете добрую половину этих слов, но с какими-то всё равно сталкивались.
Неплохой результат! Вам не понаслышке знакома работа в офисе, и лишь немногие слова остались загадкой.
Вы настоящий офисный работник! И сами могли бы докинуть в этот тест еще пару-тройку каверзных словечек.