От джуна слышу! Проверьте, как вы знаете офисный сленг

Когда прошел наш тест без ошибок и стал работником месяца в офисе Скриншот: кадр из сериала «Офис», авторы идеи — Грег Дэниелс, Рики Джервейс, Стивен Мерчант, 2005 г.

Мы всегда догадывались, что у всех менеджеров, айтишников и прочих офисных работников есть свой язык для общения. И из него на свет божий повылезало безбожное количество коворкингов, митапов, джунов и прочие лончи. Как выбраться из этого бестиария, мы не знаем. Может быть, вы нам поможете и расставите всё по своим местам?