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    На юге Петербурга открылось автомобильное движение по новой улице

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    Фото: Предоставлено пресс-службой холдинга Setl Group
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    Завершилось строительство улицы Струве, которая пролегает между Пулковским шоссе и меридианной лицей. Как сообщили в холдинге Setl Group, дорога протяженностью в километр уже открыта для автомобилей, на ней установлены светофоры, знаки, сделана разметка..

    На участке от Пулковского шоссе улица Струве — двухполосная с дальнейшим расширением до четырех. полос.

    Название новой улицы как и многих других новых в ЖК «Зеленый квартал», продолжает космическую тематику. Так, ранее топонимическая комиссия рекомендовала названия для Орбитальной, Меридианной и улицы Георгия Гречко.

    Фото: Предоставлено пресс-службой холдинга Setl Group

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