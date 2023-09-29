На юге Петербурга открылось автомобильное движение по новой улице

Завершилось строительство улицы Струве, которая пролегает между Пулковским шоссе и меридианной лицей. Как сообщили в холдинге Setl Group, дорога протяженностью в километр уже открыта для автомобилей, на ней установлены светофоры, знаки, сделана разметка..
На участке от Пулковского шоссе улица Струве — двухполосная с дальнейшим расширением до четырех. полос.
Название новой улицы как и многих других новых в ЖК «Зеленый квартал», продолжает космическую тематику. Так, ранее топонимическая комиссия рекомендовала названия для Орбитальной, Меридианной и улицы Георгия Гречко.