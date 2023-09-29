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    Энергетический Петербург

    Ученые из Тюмени обнаружили, что из скорлупы грецких орехов можно изготовить «калорийное» биотопливо

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    1 комментарий

    В Тюменском государственном университете разработали биотопливо, состоящее из угля и органических отходов. По энергетическим параметрам самой эффективной оказалась скорлупа грецкого ореха, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

    Помимо скорлупы грецкого ореха, для получения биотоплива пробовали использовать восемь вариантов компонентов, среди которых древесные отходы, отруби, навоз. Их смешивали с каменным и бурым углем, и оказалось, что если в смеси 15–20% навоза или скорлупы, то получается наиболее энергоэффективное топливо.

    В ходе эксперимента смесь нагревали при помощи магнетрона (электровакуумного прибора, который генерирует магнитное поле) из обычной микроволновки. Сверхвысокочастотные волны равномерно прогрели массу по всей толще, за счет чего реакции протекали быстрее.

    В результате получилось три вида топлива: биоуголь, горючий газ и жидкость, которая образовалась после «выпаривания» влаги из биомассы и ее реакции с угольными парами. При этом все три вида превосходят уголь по энергетическим параметрам. Изменяя пропорции компонентов смеси и длительность нагрева, можно увеличить выход конкретного вида топлива.

    Положительным моментом стало то, что из-за высокой скорости реакции при нагреве угля и биомассы не образуется углекислый газ, что позволяет считать технологию экологичной.

    В планах ученых создать промышленный вариант СВЧ-реактора, а также доработать смесь, чтобы она стала еще более продуктивной, а реакции в ней — более устойчивыми.

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    Комментарии 1

    Заливщик голосовых планок29 Сен 2023 в 16:43
    Назло британским учёным!
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