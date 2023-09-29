Ученые из Тюмени обнаружили, что из скорлупы грецких орехов можно изготовить «калорийное» биотопливо

В Тюменском государственном университете разработали биотопливо, состоящее из угля и органических отходов. По энергетическим параметрам самой эффективной оказалась скорлупа грецкого ореха, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».



Помимо скорлупы грецкого ореха, для получения биотоплива пробовали использовать восемь вариантов компонентов, среди которых древесные отходы, отруби, навоз. Их смешивали с каменным и бурым углем, и оказалось, что если в смеси 15–20% навоза или скорлупы, то получается наиболее энергоэффективное топливо.