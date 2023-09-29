Ученые из Тюмени обнаружили, что из скорлупы грецких орехов можно изготовить «калорийное» биотопливо

В Тюменском государственном университете разработали биотопливо, состоящее из угля и органических отходов. По энергетическим параметрам самой эффективной оказалась скорлупа грецкого ореха, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».
Помимо скорлупы грецкого ореха, для получения биотоплива пробовали использовать восемь вариантов компонентов, среди которых древесные отходы, отруби, навоз. Их смешивали с каменным и бурым углем, и оказалось, что если в смеси 15–20% навоза или скорлупы, то получается наиболее энергоэффективное топливо.
В ходе эксперимента смесь нагревали при помощи магнетрона (электровакуумного прибора, который генерирует магнитное поле) из обычной микроволновки. Сверхвысокочастотные волны равномерно прогрели массу по всей толще, за счет чего реакции протекали быстрее.
В результате получилось три вида топлива: биоуголь, горючий газ и жидкость, которая образовалась после «выпаривания» влаги из биомассы и ее реакции с угольными парами. При этом все три вида превосходят уголь по энергетическим параметрам. Изменяя пропорции компонентов смеси и длительность нагрева, можно увеличить выход конкретного вида топлива.
Положительным моментом стало то, что из-за высокой скорости реакции при нагреве угля и биомассы не образуется углекислый газ, что позволяет считать технологию экологичной.
В планах ученых создать промышленный вариант СВЧ-реактора, а также доработать смесь, чтобы она стала еще более продуктивной, а реакции в ней — более устойчивыми.