Минстрой заявил, что восстанавливать города и поселки будут во всех новых регионах

Минстрой уточнил информацию о планах восстановления городов и поселков в новых регионах России. Как заявила пресс-служба министерства 29 сентября, работы идут во всех четырех регионах.



В ряде населенных пунктов, уточняет пресс-служба министерства, на сегодняшний момент ведутся первичные обследования. Это начальная стадия восстановительного процесса, который может занять большее время. При этом все объекты, подлежащие реконструкции, включаются в план, но в первую очередь строятся социально значимые.



Всего в 2023 году запланировано восстановить более 6 тысяч объектов с учетом подготовки к осенне-зимнему периоду.

