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    Минстрой заявил, что восстанавливать города и поселки будут во всех новых регионах

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    8 комментариев

    Минстрой уточнил информацию о планах восстановления городов и поселков в новых регионах России. Как заявила пресс-служба министерства 29 сентября, работы идут во всех четырех регионах.

    В ряде населенных пунктов, уточняет пресс-служба министерства, на сегодняшний момент ведутся первичные обследования. Это начальная стадия восстановительного процесса, который может занять большее время. При этом все объекты, подлежащие реконструкции, включаются в план, но в первую очередь строятся социально значимые.

    Всего в 2023 году запланировано восстановить более 6 тысяч объектов с учетом подготовки к осенне-зимнему периоду.

    Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета при министерстве допустил вероятность того, что некоторые города в новых регионах (в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях), возможно, не будут восстанавливать из соображений безопасности, а также потому, что там практически не осталось людей.

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    Комментарии 8

    houspi29 Сен 2023 в 17:03
    А не дешевле их будет переселить на старые территории? Там хоть восстанавливать ничего не надо, инфраструктура какая-никакая есть, и работников не хватает.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 16:57
    То есть основной части РФ надеяться на ремонты не приходится...
    +1−0
    Гость29 Сен 2023 в 16:43
    Германия после ВМВ тоже восстанавливала что набедокурила.
    До сих пор кстати дома эти во многих городах стоят.
    +1−0
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