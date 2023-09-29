Путин встретился с участниками спецоперации, отразившими атаку превосходящих сил ВСУ

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 29 сентября, встретился с военнослужащими-участниками спецоперации, которым вручили госнаграды за боевые подвиги. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства пообщался с рядовым Иваном Калашниковым, ефрейтором Алексеем Ивлиевым, рядовым Вячеславом Тарасовым и старшим сержантом Виктором Хамагановым, который принял участие во встрече по видеосвязи. Они награждены орденами Мужества.



Как говорится в публикации Кремля, военные 22 августа около Урожайного в ДНР отразили атаку превосходящих сил противника — 12 штурмовиков ВСУ.

