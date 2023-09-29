Путин встретился с участниками спецоперации, отразившими атаку превосходящих сил ВСУ

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 29 сентября, встретился с военнослужащими-участниками спецоперации, которым вручили госнаграды за боевые подвиги. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства пообщался с рядовым Иваном Калашниковым, ефрейтором Алексеем Ивлиевым, рядовым Вячеславом Тарасовым и старшим сержантом Виктором Хамагановым, который принял участие во встрече по видеосвязи. Они награждены орденами Мужества.
Как говорится в публикации Кремля, военные 22 августа около Урожайного в ДНР отразили атаку превосходящих сил противника — 12 штурмовиков ВСУ.
Также Путин отметил, что вместе с ними сражались два бойца, которые пришли в ВС РФ из мест лишения свободы и погибли на фронте.
«Хочу сказать, что да, мы все люди, каждый может совершать какие-то ошибки, они когда-то их совершили, но они отдали жизнь за Родину и искупили свою вину в полной мере. <…> Мы сделаем все для того, чтобы оказать помощь их близким, без всякого сомнения», — сказал президент РФ Владимир Путин.
Перед разговором глава государства и военнослужащие почтили погибших минутой молчания.