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    Кушнир расскажет о прекрасных дилетантах и снежных львах в мифологии «Аквариума»

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    1 комментарий

    В четверг, 5 октября, в «Буквоеде» на Невском, 46 состоится творческая встреча с писателем, журналистом и продюсером Александром Кушниром. Он представит новую книгу «Аквариум: геометрия хаоса».

    Фото: обложка книги, bmm.ru
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    Это десятая книга Кушнира. Он известен главным образом благодаря масштабной работе «100 магнитоальбомов советского рока», а также книгам о Сергее Курехине и Илье Кормильцеве.

    В «Геометрии хаоса» отражены порой неизвестные, но не менее важные факты истории «Аквариума» с момента образования летом 1972 года и до 1997 года, до момента фактического распада «Аквариума 2.0». Кушнир собрал сотни уникальных документов и раритетных фотографий, большинство из которых публикуются впервые. Много внимания уделено Ленинграду-Петербургу, потому что «Аквариум» стал полноправным символом этих мест.

    Начало мероприятия в 19:00.

    18+

    Елена Васильева

    Фото: обложка книги, bmm.ru

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    Комментарии 1

    Гость29 Сен 2023 в 15:20
    Пусть сразу правоохранительные органы приглашает на эту лекцию про иноагента.

    Всех присутствующих задержать и переписать.
    +0−0
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