Кушнир расскажет о прекрасных дилетантах и снежных львах в мифологии «Аквариума»

В четверг, 5 октября, в «Буквоеде» на Невском, 46 состоится творческая встреча с писателем, журналистом и продюсером Александром Кушниром. Он представит новую книгу «Аквариум: геометрия хаоса».
Это десятая книга Кушнира. Он известен главным образом благодаря масштабной работе «100 магнитоальбомов советского рока», а также книгам о Сергее Курехине и Илье Кормильцеве.
В «Геометрии хаоса» отражены порой неизвестные, но не менее важные факты истории «Аквариума» с момента образования летом 1972 года и до 1997 года, до момента фактического распада «Аквариума 2.0». Кушнир собрал сотни уникальных документов и раритетных фотографий, большинство из которых публикуются впервые. Много внимания уделено Ленинграду-Петербургу, потому что «Аквариум» стал полноправным символом этих мест.
Начало мероприятия в 19:00.
18+
Елена Васильева