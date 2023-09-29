Ученые предложили использовать ультразвук для контроля добычи нефти

Использовать ультразвук для контроля гидроразрыва пласта придумали ученые из Института динамики геосфер имени академика Садовского Российской академии наук. Пока технологию протестировали на макете, но в дальнейшем планируют устанавливать генератор и датчик прямо в скважине, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

Специально для эксперимента был построен макет с фрагментом искусственной пористой породы и крошечной скважиной. Самая большая сторона макета составила 42 сантиметра. В скважину под давлением закачали жидкость и смоделировали мини-гидроразрыв. Наблюдение за процессом велось с «поверхности земли» при помощи генератора ультразвуковых волн и датчиков — генератор запустил в породу ультразвук, а датчики определили, как быстро он затух.

