    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, вос

    763мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97eur102.1

    Энергетический Петербург

    Ученые предложили использовать ультразвук для контроля добычи нефти

    212
    обсудить

    Использовать ультразвук для контроля гидроразрыва пласта придумали ученые из Института динамики геосфер имени академика Садовского Российской академии наук. Пока технологию протестировали на макете, но в дальнейшем планируют устанавливать генератор и датчик прямо в скважине, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

    Специально для эксперимента был построен макет с фрагментом искусственной пористой породы и крошечной скважиной. Самая большая сторона макета составила 42 сантиметра. В скважину под давлением закачали жидкость и смоделировали мини-гидроразрыв. Наблюдение за процессом велось с «поверхности земли» при помощи генератора ультразвуковых волн и датчиков — генератор запустил в породу ультразвук, а датчики определили, как быстро он затух.

    С учетом знаний о плотности среды, ученые по амплитуде затухания определили длину и конфигурацию трещин, насколько широко они раскрылись и заполнились ли жидкостью. При этом была учтена плотность пропанта — специальных гранул, которые добавляют в жидкость для ГРП, чтобы трещины не схлопнулись.

    Пока технологию применили только на нескольких макетах в лаборатории, но в перспективе, по мнению разработчиков, генератор и датчики можно будет устанавливать прямо в скважине и управлять параметрами ГРП в режиме реального времени.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close