Ученые предложили использовать ультразвук для контроля добычи нефти

Использовать ультразвук для контроля гидроразрыва пласта придумали ученые из Института динамики геосфер имени академика Садовского Российской академии наук. Пока технологию протестировали на макете, но в дальнейшем планируют устанавливать генератор и датчик прямо в скважине, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».
Специально для эксперимента был построен макет с фрагментом искусственной пористой породы и крошечной скважиной. Самая большая сторона макета составила 42 сантиметра. В скважину под давлением закачали жидкость и смоделировали мини-гидроразрыв. Наблюдение за процессом велось с «поверхности земли» при помощи генератора ультразвуковых волн и датчиков — генератор запустил в породу ультразвук, а датчики определили, как быстро он затух.
С учетом знаний о плотности среды, ученые по амплитуде затухания определили длину и конфигурацию трещин, насколько широко они раскрылись и заполнились ли жидкостью. При этом была учтена плотность пропанта — специальных гранул, которые добавляют в жидкость для ГРП, чтобы трещины не схлопнулись.
Пока технологию применили только на нескольких макетах в лаборатории, но в перспективе, по мнению разработчиков, генератор и датчики можно будет устанавливать прямо в скважине и управлять параметрами ГРП в режиме реального времени.